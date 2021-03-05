​Kırmızı seferberlik: 14 gün evden çıkmayın

Kovid-19 risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Amasya, Giresun ve Konya’da seferberlik başlatılarak, vakaların azaltılması için vatandaşlardan 14 gün gönüllü evde kalmaları istendi.

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İLLER ARASI SEYAHAT ETMEYELİM

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, il genelinde tedbirleri artırarak kentte seferberlik başlattıklarını söyledi. Masatlı, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça öncelikle kırmızı renkte olan illerimize seyahat etmemeli. Komşuluk ilişkilerimizi uzaktan devam ettirmeli, taziyeleri telefonla yapmalıyız.” Masatlı, “Gelin, 2 hafta olabildiğince her şeyimizi kısıtlayarak, salgınla mücadeledeki gücümüzü artırarak bunun üstesinden gelelim. Bunu esnaflarımız, öğrencilerimiz, yaşlılarımız için yapalım. Amasya, 14 gün evimizde kalmaya gayret edelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Haritadaki rengimizi değiştirelim.” diye konuştu.

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TEMASTAN UZAK DURACAĞIZ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya’nın Kovid-19 risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunmasına ilişkin ev ziyaretlerinin ötelenmesi çağrısında bulundu. Vali Özkan, şunları kaydetti: “Yapılan çalışmalar ve gözlemlerde, ev içi temasların ve akraba ziyaretlerinin önemli bir etken olduğu ilgili uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Bizim hasbihal ve sohbetlerimiz, akraba ziyaretlerimiz geleneğimizde ve kültürümüzde var. Ancak bunların bu dönemde ertelenmesi gerekiyor. Toplu yerlerde temastan uzak duracağız, maske takacağız. Özellikle bu ev ziyaretlerini ötelememiz lazım.”

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AŞAĞIYA SEYİR BEKLİYORUZ

Giresun Valisi Enver Ünlü de vatandaşlara Kovid-19 ile mücadelede destek çağrısında bulundu. Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Temaslı ve pozitif vakalar çok hızlı şekilde kimseye bulaştırmadan hastalığı yakalayabilirsek zaten, bu bulaş hızını ve zincirini kırarız diye ümit ediyoruz. İnşallah 10-15 güne kadar tedbirleri sıkı tutarsak Giresun’un normalleşeceğine inanıyorum.” Ünlü, “Test sayımız ile pozitif vaka oranlarımıza bir haftadır yatay seyir izliyor diyebiliriz. Bundan sonra aşağıya doğru seyir bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Osmaniye’de de vatandaşlardan destek istendi.

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ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİDEMİYOR

Vali Erdinç Yılmaz, “Vatandaşların desteği olmazsa bizim mücadelemiz bir noktaya kadar olabiliyor. Tespitlerimize göre bu yayılımın en önemli sebeplerinden biri ev ziyaretleridir. Osmaniyeli hemşerilerimden özellikle istirham ediyorum; akraba ve komşu ziyaretlerimizi erteleyelim. Cenazelere katılımı az tutmaya çalışalım, taziyeleri telefonla bildirelim. Bu tablo değişmediği sürece çocuklarımız okullarından geri kalıyor, kafe ve restoran işletmecilerimiz iş yerlerini açamıyor. Kurallara dikkat edersek, dikkat etmeyenleri uyarırsak çok kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum.”

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