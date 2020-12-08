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Koronavirüs Kırmızıya dönen Adana için 10 gün uyarısı Tedbirlere uyulursa 10 günde yeşil olur
TÜRKİYE

Kırmızıya dönen Adana için 10 gün uyarısı: Tedbirlere uyulursa 10 günde yeşil olur

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, vaka sayısındaki artışla birlikte Adana'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının risk haritasında kırmızıya boyanmasıyla ilgili, “Eğer Adanalılar tedbirlere uyarsa bu harita 10 gün sonra yeşile döner” dedi.

Haber Merkezi DHA
Adana'da vaka sayısı her geçen gün artıyor.
Adana'da vaka sayısı her geçen gün artıyor.


Koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayıları artarken dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk altında olan kentler içinde Adana’nın da olduğunu ve vaka sayısının büyük artış gösterdiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasında da kent tamamen ‘yüksek riske’ işaret eden kırmızı renge büründü. Sadece mezarlıkların beyaz ve yeşil renkte olduğu görüldü. Bu verilerden sonra kent halkının daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, haritanın kırmızı renkte olmasının sebebinin tedbirlere yeterince uyulmaması olduğunu bildirdi.

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Bireysel önlemler, çözüm için önemli

Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayılarının dünya geneli ile ülkede artış göstermesinin beklenen bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Adana’nın da bu bölgelerden biri olduğunu ifade etti. Haritanın yüksek riski işaret eden kırmızıya bürünmesinin nedeninin gereken hassasiyetin gösterilmemesi olduğunu vurgulayan Gündüz, “Temaslı olduğumuz zaman kendimizi dinlemeli ve belirtileri hissettiğimiz an kendimizi karantinaya almalıyız. Filyasyon ekiplerimizin müdahalesini, gereken önlemleri alarak beklemeliyiz. Aile içi bulaşlar bu tablonun büyük sebeplerinden biri. Riskli olduğumuzu düşündüğümüz an, bireysel önlemler almamız şart. Eşyalarımızı ayırıp, kendimizi izole etmeliyiz” dedi.

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"Kırmızıyı yeşile döndürmek bizim elimizde"

Adana’da insan hareketliliğinin fazla olduğunu, bu durumun da vaka sayısı artışında önemli bir rol oynadığını ifade eden Gündüz, özellikle başka kentlerden giriş-çıkışın yoğun olduğu büyük şehirlerde benzer durumların yaşandığına dikkat çekti. Risk haritasında tekrardan olumlu bir tabloya dönüşün mümkün olduğunu vurgulayan Gündüz, “Toplum hareketliliği azalır, koruma önlemleri tam uygulanır, maske-mesafe-el hijyenine dikkat konusunda hassasiyet artarsa bu kırmızı harita 10 gün sonra tamamen yeşile döner. Yeter ki elimizden geleni yaparak, tedbirlere uyalım” diye konuştu.

Korona denetiminde sigara içen kişiden polisleri şaşırtan cevap: Adana’dan geldim Adana’da yasak değil
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Yeni tip korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması için ülke genelinde birçok kısıtlamaya gidilirken, güvenlik güçleri tarafından önlemler sıkı şekilde yürütülüyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilde son bir haftada vaka sayılarındaki artışın yüzde 50’nin üzerine çıktığını, Antalya’nın da bu sınıra yaklaşan iller arasında olduğunu açıklamıştı. Bugün de turizm kenti Antalya’nın işlek caddelerinden Kapalı Yol’da polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.
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Kurallara riayet edilip edilmediğini kontrol eden polis, sosyal mesafe konusunda da vatandaşları uyardı. Ekipler, bankalar önünde kuyruk olup olmadığını da kontrol etti. Vatandaşların çoğunluğunun maske taktıkları, bazı vatandaşların maskelerinin ise çenelerinin altında durduğu görüldü.
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Kimi vatandaşların da polisi görünce hemen maskelerini takmaya çalıştıkları gözlendi. Yaklaşık 1 saat süren denetimde ekipler cadde boyu kontrolünü sürdürdü. Aynı zamanda ekipler, denetim sırasında durdukları vatandaşlara GBT sorgusu da yaptı.
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Cebinde olan maskesini takmayan bir vatandaş, işinin etkisiyle takmayı unuttuğunu söyledi. Polis ekipleri, şahsın maskesini takmasını sağlayarak, kimlik bilgilerini istedi.
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Maskesini çenesinin altına indirerek, sigara içen bir vatandaş ise kente yabancı olduğunu, Adana’dan geldiğini kaydetti. Vatandaş, polisin Adana da yasak yok mu? sorusu üzerine, “Adana’da sokakta sigara içmek yasak değil” diyerek sigarasını söndürüp maskesini taktı. Polis ekipleri ise şahsın kimliğini isteyerek, işlem uyguladı.
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Polisin Kapalı Yol’daki denetimi Cumhuriyet Meydanı’na doğru devam etti.
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Korona denetiminde sigara içen kişiden polisleri şaşırtan cevap: Adana’dan geldim Adana’da yasak değil
Vaka artışının yüzde 50 sınırına yaklaştığı Antalya'da polisin yaptığı koronavirüs denetiminde çoğu vatandaşın kurallara uyup maskelerini taktığı gözlendi. Maskesini takmayıp sigara içen bir vatandaş ise, “Adana'dan geldim, Adana'da sokakta sigara içmek yasak değil" dedi.


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