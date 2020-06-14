Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda İstanbullular Adalar'ın yolunu tuttu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla kısıtlamasız ikinci hafta sonunda bazı İstanbulluların tercihi Adalar oldu. Kamp sandalyesini, bisikletini alan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Kabataş İskelesi'ne geldi. Vatandaşların genellikle sosyal mesafeye uyduğu ve maske taktığı görüldü.

FOTOĞRAF 9 1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgını kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerinin normalleşme süreciyle birlikte kaldırılması sonrasında vatandaşlar sahillere akın etti. Kadıköy'deki Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Arkadaşları ve aileleriyle birlikte çimlere oturan vatandaşlar canlı müzik dinleyerek vakit geçirirken bazı vatandaşlarsa yürüyüş yaparak bisiklet sürdü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. Öte yandan sahillere akın eden vatandaşlara polis ekipleri “Kıymetli vatandaşlarımız koronavirüsü ile mücadeleniz devam ediyor. Salgın tehlikesi geçmiş değil, lütfen tedbirlerimize uyarmaya devam edelim şeklinde anons yaparak uyarıda bulundu. Kadıköy Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu Kadıköy Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu Kadıköy Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu Kadıköy'de her gün aynı manzara: Koronavirüs önlemlerini hiçe saydılar Kadıköy'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, Moda Sahili'nde vatandaşlara uyarıda bulundu.





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"Sakin bir hafta sonu tercih ediyoruz"

Hafta sonunu adalarda geçirecek olan Ferhat Demir, "Virüsün etkisi hala geçmedi. İnsanlar daha sakin yerleri tercih ediyor. Ada da sakin bir yer, biz de Adalar'ı tercih ettik o yüzden. Kahvaltı yapacağız. Hava biraz kötü, yüzmeye gitmiyoruz. Kahvaltıdan sonra bisiklete bineriz. Sessiz sakin bir hafta sonu tercih ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAF 11 Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 24 hasta tedavi altına alınırken, 5 hasta ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ramazan Bayramı öncesi korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte bayramdan sonra özellikle şehir dışından gelenlerle birlikte sayıda artış yaşandı. Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 gündür her gün yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Kentte en son Safranbolu ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak’ta karona virüs tespit edilmesi nedeniyle sokakta 14 günlük karantina kararı alınmıştı. Karabük, koronavirüs yoğunluk haritası. Karabük, koronavirüs yoğunluk haritası. Karabük, koronavirüs yoğunluk haritası. Karabük, koronavirüs yoğunluk haritası. Karabük, koronavirüs yoğunluk haritası. Karabük, koronavirüs yoğunluk haritası. Karabük, koronavirüs yoğunluk haritası. Karabük’te koronavirüs vakası yükselişe geçti: 18 günde 29 vaka çıktı Karabük'te yaklaşık 13 gün aradan sonra 27 Mayıs'ta tespit edilen koronavirüs vakasının ardından 18 günde sayı 29'a yükseldi. BiP'te paylaş

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Bir arkadaşı ile Adalar'a giden Harun Koçer, "Aya Yorgi Kilisesi'ne gitmek istiyoruz. Orada bisiklet turu yapacağız. Hafta sonları evde sıkıcı geçiyordu. Şimdi daha iyiyiz. En azından iş stresinden bir nebze uzaklaşabiliyoruz. Yaklaşık 15-20 kilometrelik bir turumuz var. Akşama doğru da dönmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAF 5 Koronavirüs salgınının devam etmesine rağmen kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Zeytinburnu Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar, piknik yaparken bazı vatandaşlar ise oyun oynayarak sahilde yürüyüş yaptı. Genel olarak vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan kullanıldıktan sonra bazı maskelerin yerlere atıldığı dikkatlerden kaçmadı. Zeytinburnu'nda virüsü unutup piknik yaptılar, oyun oynadılar Zeytinburnu'nda virüsü unutup piknik yaptılar, oyun oynadılar Koronavirüsü unutup pikniğe daldılar Hafta sonunu fırsat bilerek Zeytinburnu Sahili'ne akın eden vatandaşlar, piknik yaparak oyun oynadı, koranavirüs kurallarını hiçe saydı. BiP'te paylaş

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