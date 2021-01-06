Kısıtlamayı ihlal etti sözleri şoke etti: Yarın manşette biz mi olacağız? Bursa'da sevgilisini evine bırakmak için sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan 21 yaşındaki Sezer Fırat S, ile arkadaşı Bayram S.’ye (35) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Sezer Fırat S.’nin asker kaçağı olduğu ortaya çıkarken, Bayram S. kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Yarın manşette biz mi olacağız?” diye sordu.

Haber Merkezi 06 Ocak 2021, 11:11 Son Güncelleme: 06 Ocak 2021, 11:26 DHA