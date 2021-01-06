Koronavirüs Kısıtlamayı ihlal etti sözleri şoke etti Yarın manşette biz mi olacağız?
TÜRKİYE

Kısıtlamayı ihlal etti sözleri şoke etti: Yarın manşette biz mi olacağız?

Bursa'da sevgilisini evine bırakmak için sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan 21 yaşındaki Sezer Fırat S, ile arkadaşı Bayram S.’ye (35) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Sezer Fırat S.’nin asker kaçağı olduğu ortaya çıkarken, Bayram S. kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Yarın manşette biz mi olacağız?” diye sordu.

Haber Merkezi DHA
İki kişiye 6 bin 300 TL ceza kesildi.
İki kişiye 6 bin 300 TL ceza kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin birçok noktasında kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, İnegöl ilçesi Atatürk Caddesi’nde kurulan uygulama noktasında 34 EJP 56 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri, araçtaki 2 kişiden izin belgesini istedi. Ancak ikili, izin belgesi olmadığını söyledi. Sürücü Sezer Fırat S., sevgilisini eve bıraktığı için dışarı çıktığını öne sürdü.

  • Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Sezer Fırat S.’nin asker kaçağı olduğu tespit edildi. Sezer Fırat S. ile yanındaki Bayram S.’ye kısıtlamayı ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Asker kaçağı Sezer Fırat S. hakkında tutanak da tutuldu.

Muayenesi olmayan aracıyla kısıtlamayı deldi: Utanmadan polise ’soyguncu’ benzetmesi yaptı
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Kız arkadaşına gidiyordu


Basın mensuplarının “Neden kısıtlamada sokağa çıktınız?” sorusuna Bayram S., “Manşette, yarın biz mi olacağız?” yanıtını verdi. Sezer Fırat S. ise "Yıldırım ilçesinden kız arkadaşımı bırakmak için İnegöl'e geldim. Aracım İnegöl'de arızalandı. Burada arızayı yaptım. Yola çıktım uygulamaya denk geldik. Polis, askerlik konusunda sıkıntı olduğu için tutanak tutacak" şeklinde konuştu.

Yasağı delip otostop yapan 20 yaş altındaki kızın yüzsüzlüğü: Ceza yazın dedem sağlam
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüs salgını nedeniyle kısmen karantina altına alınan Acıpayam ilçesinin, giriş-çıkışları polis tarafından kontrol altında tutuluyor. Polis, seyahat izni olmayan araç sürücülerinin ilçeye girişine izin vermiyor. Ayrıca sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.
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Bu kapsamda durdurulan bir otomobilin arka koltuğunda oturan kızların hareketlerinden şüphelenen polis kimlik kontrolü yaptı.
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Otomobilden indirilen kızlardan Feriştah Y.'nin 17, Sıla A.'nın ise 15 yaşında olduğu tespit edildi.
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Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan yaş gurubunda bulunan kızlar, polislere koronavirüsten korkmadıklarını söyledi.
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Feriştah Y., Kale ilçesinde yaşayan ablasını ziyarete gittiğini, arkadaşı Sıla A.'nın da kendisiyle geldiğini anlatarak, eve dönmek için Tavas ilçesi çıkışında otostop yaparak, otomobile bindiklerini söyledi. Feriştah Y., polislerin, ceza kesileceğini bildirmesi üzerine de, İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam dedi. Sıla A. ise, Beni bırakın, bir daha Acıpayam dışına çıkmayacağım diye yalvardı.
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Polis merkezine götürülen kızlardan Sıla A.'nın kent merkezindeki Çocuk Evi'nden kaçtığı ve her yerde arandığı belirlendi. Sıla A. Çocuk Evi'ne , Feriştah Y. ailesine teslim edildi.
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Aileye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
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Yasağı delip otostop yapan 20 yaş altındaki kızın yüzsüzlüğü: Ceza yazın dedem sağlam
Denizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.


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Arnavutluk’ta 2019 yılında yaşanan depremde evleri yıkılan depremzedeler için yapılacak 522 konutun ihalesini kazanan Albayrak İnşaat kolları sıvayarak çalışmalara başlarken beklenen temel atma töreni de gerçekleştirildi. Online bağlantı ile törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'a seslenerek projenin bitiş tarihiyle ilgili söz alırken, törende konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise ''Harika bir iş yapıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Bu kadar düzenli ve güzel bir şantiye hiç görmedim. Böyle bir proje ve çalışma ülkemiz için güzel bir örnek teşkil edecek.'' diyerek Albayrak İnşaat'a övgüler yağdırdı.
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