Kitlesel bulaşma dönemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu yaptı. Koca burada koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan çalışmaları ve şu anki durumu paylaştı. Türkiye’de Kovid-19 vakalarının baş göstermeden önce gerekli risk ve kriz yönetimi önlemlerini almaya başladıklarını belirten Koca, ocak ayı içinde Operasyon Merkezinin kurulduğunu, Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu’nun oluşturulduğunu söyledi.

Fahrettin Koca

KORONAVİRÜS Bakan Koca: İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda

VAKA ARTIŞI NEREDEYSE 4’E KATLANDI

Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanların kapalı ortamlarda birlikte bulunmasının da getirdiği riskle tüm dünyada adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladığını hatırlatan Bakan Koca, şöyle devam etti: “Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Halihazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Dünyada ilk zirvenin yaşandığı nisan ayında günlük yeni vaka 80 bin civarında iken, eylülde günlük vaka neredeyse 4’e katlanarak 300 bini buldu. Son bir ay içinde yüzde 100’lük bir artışla kasım ayında günlük vaka sayısı 661 bine ulaştı. Yine nisan ayında günde 8 bin 500 kişi bu hastalıktan ölürken, içinde bulunduğumuz kasım ayında günlük ortalama ölüm sayısı 10 bini aştı. Bugün birçok ülke kapanma tedbirlerine ve hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.”

KORONAVİRÜS Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti

HAYATIMIZI DİSİPLİN ALTINA ALMALIYIZ

Bakan Koca, koronavirüs artışının bütün ülkeye yayılmış durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Dünyadaki bu artışa paralel olarak ülkemizde önce İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimizde başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Her ne kadar güçlü alt yapımız ve fedakarca çalışan sağlık personelimiz sayesinde bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Nitekim kabine toplantısında Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda bir dizi kararlar alınmış oldu. Görünen o ki; hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız.”

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Hasta sayısı 4 bini aştı

Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi daha hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655’e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489’ya ulaştı. Hasta sayısı 425 bin 628, vefat sayısı 11 bin 820, ağır hasta sayısı 3 bin 742, aktif hasta sayısı 52 bin 153 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.?

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Kısıtlamalar yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelgeye göre, yeni tedbirler yarın saat 20.00’den itibaren uygulanacak. Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak. Alışveriş merkezi, restoran ve kafeler, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 20 yaş altı ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İçişleri Bakanlığı’nca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00’den geçerli olacak şekilde uygulanacak. Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

OYNAT 00:59 Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü direksiyon başında yakalandı Aksaray'da, karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı otobüs sürücüsü Ahmet Kaçıran (50), direksiyon başında polise yakalandı. Polis ekiplerinin 3 bin 150 lira para cezası uyguladığı Ahmet Kaçıran, 112 ekipleri tarafından karantinaya alınmak üzere evine götürüldü. BiP'te paylaş

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20.00’DEN SONRA ONLİNE SİPARİŞ

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya “gel-al” hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek. Dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

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SİNEMA VE OYUN SALONLARI KAPATILDI

Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak. Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.

ÜRETİM ZİNCİRLERİ MUAF OLACAK

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Nikah törenleri/merasimleri, 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek. Alınan kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

İstisnai kişiler

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar kısıtlamadan istisna tutulacak. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar kısıtlamalardan muaf olacak.

Açık olacak işletme ve kurumlar

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle: “İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, ?afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, yurt içi ve dışı taşımacılık yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, hayvan barınakları, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, sebze, meyve toptancı halleri.”

AVM içindeki kafeler de dahil

AVM’lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinde kullanılan masalar da kaldırılacak.

Alışveriş merkezi (AVM) içindeki kafe, restoran ve lokantalar da İçişleri Bakanlığının Kovid-19 genelgesi kapsamında, 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya “gel­-al” şeklinde hizmet verecek. Genelgede, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerlerinin 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya “gel-­al” hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, bu iş yerleri ile online yemek sipariş firmalarının saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği belirtildi. AVM’lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenlerinin kaldırılacağı öğrenildi. Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya “gel­-al” hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM’ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu işyerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak.

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Biletini gösteren muaf olacak