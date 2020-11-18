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DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 39 milyonu aştı. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv
Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son verilere göre, dünyada virüs bulaşan 39 milyon 2 bin 391 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

  • Hindistan'da 8 milyon 335 bin 109, ABD'de 7 milyon 87 bin 796 ve Brezilya'da 5 milyon 361 bin 592 kişi virüsü yenmeyi başardı.
  • İyileşenlerin sayısı, Rusya'da bir milyon 501 bin 83'e, Arjantin'de 1 milyon 148 bin 833'e ve Kolombiya'da bir milyon 118 bin 902'e ulaştı.

Türkiye'de 9 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 359 bin 63 kişi sağlığına kavuştu.

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Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 55 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 344 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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