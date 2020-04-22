Kızlarıma sahip çıkarsınız değil mi? Koronavirüsten ölen Doktor Yavuz Kalaycı’nın vasiyeti

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor Yavuz Kalaycı’nın son mesajını bir meslektaşı paylaştı. Kalaycı’nın vefat etmeden önce “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?” dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de sarsan koronavirüs, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Virüsle mücadele nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarından da acı haberler geliyor. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı’nın son mesajı da yürekleri parçaladı. Kalaycı’nın o mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır, sosyal medya hesabından paylaştı. Kalaycı’nın vefat etmeden önce “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?” dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu. Doç. Dr. Erdinç Nayır, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, “Bugün bir arkadaşımız koronovirüsten dolayı hayatını kaybetti. aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’nın son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?. Siz hala evde sıkılıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Yavuz Kalaycı ve 2 kızı

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Doç. Dr. Erdinç Nayır'ın paylaşımı

MESLEKTAŞLARI TÖRENLE ANDI

Anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtilen, ardından kendisi de covid-19 nedeniyle vefat eden Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı, görev yaptığı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde düzenlenen törenle meslektaşları tarafından anıldı. Kalaycı’nın ölmeden önce arkadaşlarına çocuklarını emanet ettiğini söyleyen Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, “Çocuklarına sahip çıkacağız. Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak isminin değişeceğini ifade ettiler” dedi. Demir, “İstanbul’da 160 meslektaşımızdan bir tanesi. Hem kendisi hem anne ve babası yakın dönemde hastalandılar. Önce yoğun bakımda babasını, birkaç gün sonra annesini kaybetti. Aynı dönemde entübe olarak 20 güne yakın yaşam mücadelesi verdi. Dr. Yavuz Kalaycı, ailesine, sevdiklerine, 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarına kavuşmak için çok mücadele verdi. 32 yıl boyunca hayat kurtarmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 15 Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimi Doktor Yavuz Kalaycı için görevli olduğu Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi önünde anma töreni düzenlendi. Kalaycı'nın meslektaşları, ellerinde karanfillerle toplandı. Kalaycı'nın fotoğrafını taşıyan meslektaşları, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Doktorlar ve sağlık çalışanları, daha sonra Kalaycı'nın çalıştığı masaya karanfil bıraktı. İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Kutbettin Demir, Kalaycı'nın görev şehidi sayılması gerektiğini söyledi. Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nin isminin, Doktor Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak değiştirilmesi yönünde talepte bulunduklarını belirten Demir, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle bu konuyu görüştük. Onlar da bu şekilde düşüncelerinin olduğunu, bakanlığa bu yönde yazı yazdıklarını ve onay gelince Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nin isminin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak değişeceğini bize beyan ettiler. dedi. Kalaycı'nın birer hafta arayla anne ve babasının da Corona Virüsü nedeniyle vefat ettiğini anlatan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: Doktor Yavuz Kalaycı'nın meslektaşlarına emanet ettiği 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarının bize emanet olduğunu ve o emanete sahip çıkacağımızı, en güçlü şekilde söylemek istiyorum. Hem kendi hem de anne ve babası yakın dönemde hastalandılar. Önce babasını daha sonra annesini kaybetti. Aynı dönemde entübe olarak yaşam mücadelesi verdi. İşini de çok seviyordu, 32 yılık bir hekimdi. 'Kızlarıma sahip çıkın' diyerek yürekleri parçalayan doktora son veda Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı, 'Kızlarım çok küçük onlara sahip çıkarsınız değil mi?' mesajıyla milyonların yüreğini parçalamıştı. Kalaycı için görevli olduğu İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi önünde anma töreni düzenlendi. Meslektaşları bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, gözyaşları sel oldu. BiP'te paylaş

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ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Sağlık çalışanlarının yanında olmak için anma töreninin gerçekleştirildiğini söyleyen Demir, şunları aktardı: “Biz biriz demek istedik. O yüzden buradayız. Dr. Yavuz Kalaycı’nın resmi olarak da görev şehidi sayılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Bizim için zaten böyle. Çünkü biz gerçek bir savaş ve salgınla mücadele içindeyiz. Tüm sağlık çalışanlarının morallerinin en üst düzeyde tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Doktor beyin huzurunda onun en son dediği şekliyle meslektaşlarına emanet ettiği 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarının bize de emanet olduğu, o emanete sahip çıkacağımızı en güçlü şekilde söylemek istiyorum.”