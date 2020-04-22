Kızlarıma sahip çıkarsınız değil mi? Koronavirüsten ölen Doktor Yavuz Kalaycı’nın vasiyeti

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor Yavuz Kalaycı’nın son mesajını bir meslektaşı paylaştı. Kalaycı’nın vefat etmeden önce “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?” dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de sarsan koronavirüs, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Virüsle mücadele nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarından da acı haberler geliyor. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı’nın son mesajı da yürekleri parçaladı. Kalaycı’nın o mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır, sosyal medya hesabından paylaştı. Kalaycı’nın vefat etmeden önce “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?” dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu. Doç. Dr. Erdinç Nayır, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, “Bugün bir arkadaşımız koronovirüsten dolayı hayatını kaybetti. aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’nın son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?. Siz hala evde sıkılıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.
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MESLEKTAŞLARI TÖRENLE ANDI
Anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtilen, ardından kendisi de covid-19 nedeniyle vefat eden Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı, görev yaptığı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde düzenlenen törenle meslektaşları tarafından anıldı. Kalaycı’nın ölmeden önce arkadaşlarına çocuklarını emanet ettiğini söyleyen Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, “Çocuklarına sahip çıkacağız. Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak isminin değişeceğini ifade ettiler” dedi. Demir, “İstanbul’da 160 meslektaşımızdan bir tanesi. Hem kendisi hem anne ve babası yakın dönemde hastalandılar. Önce yoğun bakımda babasını, birkaç gün sonra annesini kaybetti. Aynı dönemde entübe olarak 20 güne yakın yaşam mücadelesi verdi. Dr. Yavuz Kalaycı, ailesine, sevdiklerine, 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarına kavuşmak için çok mücadele verdi. 32 yıl boyunca hayat kurtarmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ
Sağlık çalışanlarının yanında olmak için anma töreninin gerçekleştirildiğini söyleyen Demir, şunları aktardı: “Biz biriz demek istedik. O yüzden buradayız. Dr. Yavuz Kalaycı’nın resmi olarak da görev şehidi sayılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Bizim için zaten böyle. Çünkü biz gerçek bir savaş ve salgınla mücadele içindeyiz. Tüm sağlık çalışanlarının morallerinin en üst düzeyde tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Doktor beyin huzurunda onun en son dediği şekliyle meslektaşlarına emanet ettiği 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarının bize de emanet olduğu, o emanete sahip çıkacağımızı en güçlü şekilde söylemek istiyorum.”