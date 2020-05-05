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Koronavirüs Kocaelide karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı Yurt dışında birçok yer gezdim, böyle bir ilgi, alaka görmedim
TÜRKİYE

Kocaeli'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı: Yurt dışında birçok yer gezdim, böyle bir ilgi, alaka görmedim

İngiltere'den Kocaeli'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmit ilçesindeki yurtlarda gözetim altında tutulan 342 Türk vatandaşı evlerine gönderildi. Kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ömer D, "Yurt dışında birçok yer gezdim, böyle bir ilgi, alaka görmedim. Organizasyon, daha da önemlisi davranışlarındaki yardımcı olma istekleri anlatılamaz güzellikteydi" dedi.

Haber Merkezi AA
342 Türk vatandaşının karantina sürecini tamamlandı.
342 Türk vatandaşının karantina sürecini tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa yurtlarına yerleştirilen 342 Türk vatandaşının karantina sürecini tamamlandı.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 342 kişi, evlerine uğurlandı. Yurtlardan ayrılanlar, AFAD İl Müdürlüğünce otobüsle ya da kendi imkanlarıyla evlerine gitti.

342 Türk vatandaşının karantina sürecini tamamlandı.

Yetkililere teşekkür notu

Şerife Gelin Yurdu'nda kalan Ömer D, kendilerine gösterilen misafirperverliğe ilişkin duygularını kaleme aldığı notu AFAD yetkililerine iletti.

Kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ömer D, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Yurt dışında birçok yer gezdim, böyle bir ilgi, alaka görmedim. Organizasyon, daha da önemlisi davranışlarındaki yardımcı olma istekleri anlatılamaz güzellikteydi. Öğretim elemanı olarak bir not vermem gerekirse 10 üzerinden 10 veriyorum. Şerife Gelin Yurdu görevlilerine ve Kocaeli Eğitim Araştırma Hastanesi yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. O gizli yöneticiler ki biz onları hiç görmedik, sanki sihirli bir elle gereksinlerimizi, bizden önce hissederek, çok güzel bir şekilde sağladılar. Burada kitap yazmaya başlamama yardımcı oldunuz, ayrıca teşekkürler."

Kocaeli'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı: Yurt dışında birçok yer gezdim, böyle bir ilgi, alaka görmedim
FOTOĞRAF 14
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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa yurtlarına yerleştirilen 342 Türk vatandaşının karantina sürecini tamamlandı.
Title
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 342 kişi, evlerine uğurlandı.
Title
Yurtlardan ayrılanlar, AFAD İl Müdürlüğünce otobüsle ya da kendi imkanlarıyla evlerine gitti.
Title
Şerife Gelin Yurdu'nda kalan Ömer D, kendilerine gösterilen misafirperverliğe ilişkin duygularını kaleme aldığı notu AFAD yetkililerine iletti.
Title
Kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ömer D, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Yurt dışında birçok yer gezdim, böyle bir ilgi, alaka görmedim. Organizasyon, daha da önemlisi davranışlarındaki yardımcı olma istekleri anlatılamaz güzellikteydi. Öğretim elemanı olarak bir not vermem gerekirse 10 üzerinden 10 veriyorum. Şerife Gelin Yurdu görevlilerine ve Kocaeli Eğitim Araştırma Hastanesi yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. O gizli yöneticiler ki biz onları hiç görmedik, sanki sihirli bir elle gereksinlerimizi, bizden önce hissederek, çok güzel bir şekilde sağladılar. Burada kitap yazmaya başlamama yardımcı oldunuz, ayrıca teşekkürler.
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Title
Title
Kocaeli'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı: Yurt dışında birçok yer gezdim, böyle bir ilgi, alaka görmedim
İngiltere'den Kocaeli'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmit ilçesindeki yurtlarda gözetim altında tutulan 342 Türk vatandaşı evlerine gönderildi. Kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ömer D, "Yurt dışında birçok yer gezdim, böyle bir ilgi, alaka görmedim. Organizasyon, daha da önemlisi davranışlarındaki yardımcı olma istekleri anlatılamaz güzellikteydi" dedi.
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