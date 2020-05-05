Kocaeli'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı: Yurt dışında birçok yer gezdim, böyle bir ilgi, alaka görmedim

Yurt dışında birçok yer gezdim, böyle bir ilgi, alaka görmedim. Organizasyon, daha da önemlisi davranışlarındaki yardımcı olma istekleri anlatılamaz güzellikteydi. Öğretim elemanı olarak bir not vermem gerekirse 10 üzerinden 10 veriyorum. Şerife Gelin Yurdu görevlilerine ve Kocaeli Eğitim Araştırma Hastanesi yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. O gizli yöneticiler ki biz onları hiç görmedik, sanki sihirli bir elle gereksinlerimizi, bizden önce hissederek, çok güzel bir şekilde sağladılar. Burada kitap yazmaya başlamama yardımcı oldunuz, ayrıca teşekkürler.