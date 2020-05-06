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Koronavirüs Konyaaltı sahilini boş görünce dayanamadı, 5 dakika denize girince cezayı yedi
TÜRKİYE

Konyaaltı sahilini boş görünce dayanamadı, 5 dakika denize girince cezayı yedi

Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin geçici olarak yasaklandığı Konyaaltı Sahili'nde denizde yüzen Mehmet Yeşifçi'ye 3 bin 150 lira ceza kesildi. Yeşifçi, "'10 dakika denize girip rahatlayayım' dedim. 5 dakika bile olmadan polisler geldi, denizden çıkarıp, ceza yazdı.

Cezayı severek ödeyeceğim" dedi.

Haber Merkezi AA
Mehmet Yeşifçi, cezayı seve seve ödeyeceğini söyledi.
Mehmet Yeşifçi, cezayı seve seve ödeyeceğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bölgelerine girişlerin geçici olarak yasaklanmasının ardından Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de tarihinin en ıssız günlerini yaşıyor. Her gün binlerce kişinin denize girip, güneşlendiği sahil bandında sadece sokak hayvanları ve görevliler görülüyor. Polis ekiplere burada aralıksız denetimlerini sürdürüyor.

Konyaaltı Sahili'nin eski halinden eser yok.
  • Denetimler sırasında yüzen Mehmet Yeşifçi denizden çıkarıldı. Yasağı hatırlatan ekipler, Yeşifçi'ye 3 bin 150 lira ceza kesti.

Yeşifçi, işlerini halletmek için sahildeki işletmesine geldiğini söyledi.

İşletmesinde beklerken denize girmek istediğini anlatan Yeşifçi, "Akdeniz'i boş, tertemiz ve kirlenmemiş görünce dayanamadım. '10 dakika bir denize girip rahatlayayım' dedim. 5 dakika bile olmadan polisler geldi, denizden çıkarıp, ceza yazdı. Kuralların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Cezayı severek ödeyeceğim." diye konuştu.

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