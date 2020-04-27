Konya'da bir mahallede uygulanan karantina sonlandırıldı

Spor

Bu lig bitecek: Galatasaray'da Bruma sesleri yükselmeye başladı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “Sahada tüketilen alın terine herkes saygı duymalı. Dolayısıyla bu lig oynanacak ve lig bitecek. Zaten UEFA da liglerin tamamlanmasının doğru olacağını beyan ediyor. Liglerin Haziran’da başlayıp, Temmuz ayında sonuçlanacağını tahmin ediyoruz” dedi.