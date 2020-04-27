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Koronavirüs Konyada bir mahallede uygulanan karantina sonlandırıldı
TÜRKİYE

Konya'da bir mahallede uygulanan karantina sonlandırıldı

Konya'da bir mahallede uygulanan karantina sonlandırıldı

Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'ndeki karantina uygulaması sonlandırıldı.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Bozkır Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Nisan Cuma günü ortaya çıkan bir vakanın ardından mahallenin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Mahalledeki karantinanın bugün sona erdirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bugün itibarıyla mahallemizde birisi ölümle sonuçlanan toplam 16 vakamız mevcuttur. Tedavisi bitip evine dönen hastalarımız ile aynı evde birlikte kaldıkları ve temas halinde bulundukları tespit edilen kişilerin 14 günlük ev karantinası devam edecektir. Bu kişiler, sağlık personelimiz ve kolluk birimlerimiz tarafından titizlikle takip edilecektir."

Açıklamada, mahalle halkından ve tüm vatandaşlardan sürecin sonuna kadar tedbiri elden bırakmadan daha dikkatli hareket etmeleri istendi.

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