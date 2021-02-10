Koronavirüs Konyada mutasyonlu virüs görülen mahalle sayısı 3e çıktı Karantinaya alındı
TÜRKİYE

Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahalle sayısı 3'e çıktı: Karantinaya alındı

Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahalle sayısı 3'e çıktı: Karantinaya alındı

Konya'da, mutasyona uğramış virüsün görüldüğü mahalle sayısı, 3'ye yükseldi. Bunlardan 2 mahallede giriş- çıkışlar, yasaklanırken, diğer mahallede ise mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin oturduğu evlerin karantinada tutulduğu belirtildi. Mahallelinin, tedbirlere uyarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Mutasyon görülen mahalleler karantinaya alındı.
Mutasyon görülen mahalleler karantinaya alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı 978 nüfuslu Bostandere Mahallesi’nde, 5 kişilik ailenin 3 bireyinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Aileyi birkaç gün önce İzmir'den gelen akrabalarının ziyaret ettiği belirtildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, gece saatlerinden itibaren ilçeye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Mahallelinin de tedbirlere uyarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi. Belediye ekipleri, bugün Gevrekli ve Boyalı mahallelerine bağlantı yollarını kapatmak için toprak döktü.

Bilim Kurulu üyesi Ünal: Ülkemizde aşı yan etkilerinin takibi ile ilgili özel birim var
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Ünal: Ülkemizde aşı yan etkilerinin takibi ile ilgili özel birim var

'7 GÜN SÜRECEK'

Karantinanın 1 hafta süreceğini kaydeden Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, ''Mahallemizde bir ailede dışarıdan gelen bir kişi ile temas sonucu mutasyonlu virüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı tarafından da karantinaya alındı. Yayılma hızı yüksek olduğu için de böyle bir karar aldık. 1 hafta karantina devam edecek. Süreç sonunda yayılma hızı devam ederse karantina uzayacak. Devam etmezse kalkacak'' dedi.

Hüyük ilçesinin Çamlıca Mahallesi'nde de 9 kişide mutasyonlu virüs görüldü. Bunun üzerine mahallenin giriş ve çıkışları, jandarma tarafından kontrol altına alındı.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ''Mahallemizde mutasyon virüsü görüldü. Mahallenin giriş- çıkışları kontrol altına alındı. Mahalle halkımız kontrollü ve tedbirlere uyarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Mutasyon vakası görülen aile temaslı kişiler de evlerinde karantinada tutuluyor'' diye konuştu.

Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde de mutasyonlu virüs görülen ailelerin bulunduğu ev karantinaya alındı.

Seyahat edecekler dikkat: Bu ülkelere aşı olmadan girilmeyecek
KORONAVİRÜS
Seyahat edecekler dikkat: Bu ülkelere aşı olmadan girilmeyecek

Mutasyonlu virüs vatandaşı isyan ettirdi: Okey oynadılar, bahçede piknik yaptılar
KORONAVİRÜS
Mutasyonlu virüs vatandaşı isyan ettirdi: Okey oynadılar, bahçede piknik yaptılar

Trabzon'da 'mutant virüs' görüldü: Koronavirüsten bir buçuk kat daha hızlı bulaşıyor
KORONAVİRÜS
Trabzon'da 'mutant virüs' görüldü: Koronavirüsten bir buçuk kat daha hızlı bulaşıyor
Abone Ol Google News
2045e kadar su sağlayacak

2045'e kadar su sağlayacak

​Trabzon'a yapılıyor: Tam 91 buçuk kilometre uzunluğunda
İnsanlar bu nimetten faydalanmalı

'İnsanlar bu nimetten faydalanmalı'

​Evine kurduğu sistemle 15 yıldır elektriğe para vermiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Miçotakise tepki: Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

Doğu Akdeniz'de göreve başlaması bekleniyor.

İşsizlik düşüşe geçti

İşsizlik düşüşe geçti

​Kasım ayında 0,4 puan azalma gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.