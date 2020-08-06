Konya’da önemli koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar şehirden çıkamayacak

Vaka sayısı artış gösteren Konya’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu bir takım kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda, 15 Ağustos’tan itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerini 31 Ağustos’a kadar ertelendi. Özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde 31 Ağustos’a kadar eğitimlere ara verildi.

KORONAVİRÜS On dört gün sonra yeniden yükseldi: Türkiye'de vaka sayısı neden arttı

Kurallara uymayanlara ceza

Özel araçları ile şehre giriş yapan veya şehir dışına çıkış yapan kişilerin kontrol noktalarında ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada Covid-19 pozitif hasta olup, evde kalmasına karar verildiği tespit edilen kişilerin tespiti halinde giriş ve çıkışlarına izin verilmeyecek. Kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 294. maddesine istinaden aynı Kanun’un 282. maddesinde belirtilen cezai müeyyidelerin uygulanacağı bildirildi.

FOTOĞRAF 9 Konya'da, son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı. Son verilere göre günde yaklaşık 150-200 kişiye koronavirüs tanısı konuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Konya'daki artan hasta sayısına dikkat çekti. Buna rağmen kent merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Zafer Meydanı'nda birçok kişinin maske takmadığı, maskesini çenesine kadar indirdiği ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Maske takmayan bazı vatandaşlar ise çeşitli bahanelerle maske takmadıklarını belirtti. Konya'da vaka sayısındaki artış nedeniyle tedirgin olduklarını belirtenler ise Kimse kurallara uymuyor. Bizim maskemiz takılı olmasına rağmen gezerken tedirgin oluyoruz. İnsanlar biraz daha dikkatli olmalı... Bayramda da misafirliğe gitmeyip, misafir kabul etmeyeceğiz. Bu sene bayramlar böyle geçsin. İnsanların sağlığı daha önemli dedi. Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu Konya'da, son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa karşın maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Son verilere göre günde yaklaşık 150-200 kişiye koronavirüs tanısı konuyor.

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KORONAVİRÜS Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nda vaka sayısı arttı: 78 yeni vaka tespit edildi

Öte yandan ikametleri yurt dışında olan kişilerin talep etmeleri halinde korona virüs testini ücretli olarak test merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabilecekleri de duyuruldu.