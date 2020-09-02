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TÜRKİYE

Konya'da yeni koronavirüs önlemleri: Düğün ve toplu organizasyonlara yasak

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen, vatandaşların tedbirlere uymaması nedeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Rakamların endişe verici boyutlara çıkmasının önüne geçilmek için yeni tedbirler hayata geçriliyor. Son olarak Konya'da salgının kontrol altında tutulması ve yayılımının durdurulması amacıyla birçok toplu organizasyon yasaklandı. Buna göre; kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı ve ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, doğum günü organizasyonları yapılamayacak.

Haber Merkezi DHA
Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara yasak getirildi.
Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara yasak getirildi.

Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı. Kurulda alınan karara göre, koronavirüs salgınının kontrol altında tutulması ve yayılımının durdurulması amacıyla düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı. Karar gereği kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı ve ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, çetnevir, doğum günü gibi organizasyonlar yapılamayacak.

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Her türlü sosyal etkinliğe kısıtlama

Ayrıca toplu olarak yapılacak doğum günü kutlamaları, hasta ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, gün gezmeleri, okul gezileri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, oda, kulüp ve halk tarafından düzenlenecek her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek etkinlikleri, tanışma ve kaynaşma programları, kermes etkinlikleri gibi kalabalık oluşumuna neden olacak organizasyonlar da yasaklandı.

Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar
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Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar
İstanbul Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı.

Rize’de koronavirüs tedbirlerinde yeni düzenleme: Düğünlerde ikram yasak, saat kısıtlaması da geliyor
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Rize’de koronavirüs tedbirlerinde yeni düzenleme: Düğünlerde ikram yasak, saat kısıtlaması da geliyor

Adli işlem başlatılacak


Kurul tarafından alınan karara göre, tedbirlere uymayanlarla ilgili, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına da karar verildi.

Salgın böyle yayılıyor: Yasak dinlemediler, düğün konvoyu yapıp kırmızı ışıkta halay çektiler
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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 ilden biri olarak açıkladığı Diyarbakır'da, alınan tedbirler kapsamında düğün konvoyları yasaklandı.
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Yasağa rağmen dün akşam Kayapınar ilçesindeki Diclekent Bulvarı'ndan düğün konvoyu geçti.
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Trafik lambalarında kırmızı ışık yanması üzerine duran konvoydaki araçlardan inenler, müzik eşliğinde halay çekti.
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Trafik lambasının yeşil ışığa dönmesiyle panik yaşayan grup, hareket eden otomobillere binerek, uzaklaştı.
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Bu sırada konvoydaki araçlardan inen 2 kişi ise, yol ortasında kaldı. İkili bir süre yürüdükten sonra konvoya katılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Salgın böyle yayılıyor: Yasak dinlemediler, düğün konvoyu yapıp kırmızı ışıkta halay çektiler
Koronavirüs salgını etkilerini hala devam ettirmesine rağmen, vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen oluşturulan düğün konvoyu, kırmızı ışıkta durdu. Konvoydaki davetliler ışıkta araçlarından inip, halay çekti. Şoke eden görüntüler çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.


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