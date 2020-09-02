Konya'da yeni koronavirüs önlemleri: Düğün ve toplu organizasyonlara yasak

Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı. Kurulda alınan karara göre, koronavirüs salgınının kontrol altında tutulması ve yayılımının durdurulması amacıyla düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı. Karar gereği kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı ve ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, çetnevir, doğum günü gibi organizasyonlar yapılamayacak.

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, İstanbul'daki düğün kısıtlamalarını değerlendirdi: Yasak sadece düğün, nikah değil daha geniş alana yayılabilir

Her türlü sosyal etkinliğe kısıtlama

Ayrıca toplu olarak yapılacak doğum günü kutlamaları, hasta ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, gün gezmeleri, okul gezileri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, oda, kulüp ve halk tarafından düzenlenecek her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek etkinlikleri, tanışma ve kaynaşma programları, kermes etkinlikleri gibi kalabalık oluşumuna neden olacak organizasyonlar da yasaklandı.

OYNAT 00:57 Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar İstanbul Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı. BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS Rize’de koronavirüs tedbirlerinde yeni düzenleme: Düğünlerde ikram yasak, saat kısıtlaması da geliyor

Adli işlem başlatılacak



Kurul tarafından alınan karara göre, tedbirlere uymayanlarla ilgili, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına da karar verildi.

