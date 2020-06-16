Korkutan açıklama: İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, normalleşme sürecinin 2'nci haftasında günlük vaka sayılarında yaşanan artışı değerlendirdi. Günlük vaka sayılarının bir süre 800-900'lerde gittiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, "Salgını kontrol altına almıştık, sağlık personelimiz, hastanelerimiz çok iyi çalışıyordu, işler yolundaydı, vaka sayılarımız azalmıştı, ölümlerimiz azalmıştı ve yeni normal döneme geçiş kriterlerini sağlamıştık. Ancak toplum olarak şunu yapmalıydık; 'bu, yeni bir normal dönem, eski dönem değil, eskisi gibi olmayacağız, üç tane kuralımız var' demeliydik" dedi.

Prof. Dr. Seçil Özkan

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'Yeniden bazı önlemler alabiliriz"

Prof. Dr. Özkan, bu süreçte toplum davranışının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Öbek öbek özellikle bazı illerde vaka artışları oldu. Dikkat ederseniz buralarda taziye ziyaretleri, nişan gibi küçük toplanma aktiviteleri yapıldı. 10 kişinin üzerinde kalabalık ortamlar oluşturmak, bu tür organizasyonlar yapmak uygun değil. Bunları yapmamak lazım. Aslında bizim kendimizi, çevremizi ve dostlarımızı korumak için bu kurallara uymamız gerekiyor. Sosyal mesafe, maske takmak ve el hijyeni çok önemli. Eğer böyle yapmazsak, önemsemezsek, 'bana bir şey olmaz, oğlumun düğününü yapayım, gün sırası bendeydi günümü de yapayım' gibi düşüncelere kapılırsak, şu anda rakamlarda bir artış var, tekrar ikinci bir pik noktası yaşayabiliriz. Yöneticilerimizin de kararıyla yeniden bazı önlemleri almamıza neden olabilir. Toplum olarak biz sorumluluk taşımalıyız. " diye konuştu.

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FOTOĞRAF 5 Caddebostan Sahili'nde gündüz yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de yine devam etti. Sahile akın eden gençler çimlerde oturarak arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı. Bazı gençler sosyal mesafe kurallarına uyarken bazıları ise uymadı. Sahilde vakit geçiren gençler ayrıca sokak müzisyenleri tarafından söylenen şarkıları dinledi ve eşlik etti. Sahilde bulunan tuvaletler önünde uzun kuyruklar oluştu. Koronavirüs adeta unutuldu: Ne maske ne sosyal mesafe Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Caddebostan Sahili'nde bu akşam da kalabalıktı. Sahilde yoğunluk oluşturan gençler hem yeşillik alanlarda oturdu hem de canlı müzik dinledi.



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'Korkalım demiyorum ama önlem almalıyız'

Prof. Dr. Özkan, toplum olarak önlem almak gerektiğini ifade ederek, "Bu rakamlardan 'korkalım' demiyorum; ama önlem almalıyız. 'Evde kal', 'maske tak', 'mesafeye uy' derken toplum yoruldu. Biz Türk toplumu olarak çok seviyoruz sarılalım, tokalaşalım, temas edelim; ama bir süre daha buna ara verelim, önlem alalım. Önlem alırsak hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Toplum olarak sağlık personeli, sağlık sistemi, yöneticilerimiz sağlığımızı korumaya bizi daha refah içinde yaşatmaya çalışıyorlar; ama bize düşen bireysel sorumluluklar da var.