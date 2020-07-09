Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Korona hasar bırakıyor mu? Koronavirüs hastaları taburcu edildikten bir ay sonra tekrar incelendi
TÜRKİYE

Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?

Korona hasar bırakıyor mu? Koronavirüs hastaları taburcu edildikten bir ay sonra tekrar incelendi

Kovid-19’un akciğerdeki hasarı tedavi sonrası da sürüyor. Virüs ile ilgili son çalışmalara dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Çetiner şu bilgileri verdi: 57 koronavirüs hastası taburcu edildikten 30 gün sonra incelendi. Yarısından fazlasında solunum kaslarında zayıflama, solunum fonksiyon testlerinde anormallik ve tomografide akciğer bulguları gözlemlendi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla tanışmamızın üzerinden 6 ay geçti. Salgın hayatımızı sil baştan değiştirirken, virüsün insan vücudunda ne gibi kalıcı etkiler bırakacağı ise henüz bilinmiyor. Şu ana kadar ABD, Çin ve Hong Kong gibi ülkelerde ortaya konan bilimsel makaleler ise koronavirüsün kalıcı akciğer hasarına yol açtığını ortaya koyuyor.

30 GÜN BOYUNCA SÜRÜYOR

Mustafa Çetiner

Kovid-19 geçirmiş hastalarda erken dönemde akciğer hasarının devam edebileceğini gösteren en son makalenin detaylarını Yeni Şafak’a anlatan Acıbadem Maslak Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, 57 koronavirüs hastasının taburcu edildikten 30 gün sonra yeniden incelendiğine dikkat çekti. Çalışma sonuçlarına göre hastaların yarısından fazlasında solunum kaslarında zayıflama, solunum fonksiyon testlerinde anormallik ve tomografide akciğer bulguları gözlemlendiğini belirten Çetiner, iyileşmiş kabul edilen hastalarda 30 güne kadar akciğer hasarının devam ettiğinin bu çalışmayla ortaya konduğunu söyledi.

Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 araç sahibine 260 bin lira ceza kesildi
KORONAVİRÜS
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 araç sahibine 260 bin lira ceza kesildi

HAFİF SEYİRLİLER DE RİSK GRUBUNDA

İncelenen 57 hastanın 17’sinin ciddi oranda oksijen düşüklüğü, solunum cihazı desteği ve yoğun bakımda tedavi gibi kriterlere sahip olduğunu aktaran Çetiner, hastaların 40’ının ise hafif seyirli koronavirüs hastaları olduğunu aktardı. Çetiner, “Bu hastalar dikkate alındığında akciğer hasarının sadece ciddi vakalarda olmadığı gözlemlenmiş oldu. Hafif seyirli hastalarda bile akciğer hasarı gözlemlenmesi mümkün olabiliyor” dedi.

RUH SAĞLIĞIMIZI DA BOZUYOR

Koronavirüs salgınının uzun dönem etkileri yalnızca akciğere verdiği hasarla sınırlı değil. Yapılan araştırmalar özellikle nörolojik olarak iyileşen hastalarda baş ağrısı, bilişsel aktivitelerde yavaşlama, hafıza problemi ve konsantrasyon problemi gibi durumların yaşandığına dikkat çekiyor. Ayrıca hastalık sonrası anksiyete ve depresyon gibi sorunların oluştuğu da belirtiliyor.

Uyarılar fayda etmedi: İstanbul'da minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı
KORONAVİRÜS
Uyarılar fayda etmedi: İstanbul'da minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı

TÜM VÜCUDU ETKİLİYOR

Hastalığın bu etkilerini de anlatan Prof. Çetiner, “Kovid-19’da kalp ve böbrek başta olmak üzere diğer organ tutulumları da gözlemlenebiliyor. Kovid-19 sonrası kalpte ritim bozuklukları, kalp yetmezliği ve böbrek fonksiyon bozuklukları, diyaliz ihtiyacı gibi vakalar duyuyoruz. Her geçen gün, Kovid-19 sadece bir solunum yolu hastalığı değil, sistemik tüm vücudu etkileyebilen bir hastalık olduğunu anlıyoruz. Fakat elimizdeki verilerle hala yüzde 100 olarak bu böyledir dememiz mümkün değil. Tablo korkutucu olsa da maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi önlemlere yüzde 100 uyum sağlarsak, virüsten korunmak mümkün” ifadelerini kullandı.

27 yaşında koronavirüse yenik düşen gencin son videosu yürek dağladı
OYNAT 00:00
27 yaşında koronavirüse yenik düşen gencin son videosu yürek dağladı
Bursa'da oturan Muhammet Taha Kaygusuz, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhammet Taha Kaygusuz'un koronavirüs tedavi sürecinde, hasta yatağında çektiği video ortaya çıktı. Kaygusuz'un sözleri yürekler dağlarken, 'Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah' ifadelerini kullandı.


Belirti yok zarar var

  • Prof. Mustafa Çetiner şunları anlattı: “Çin’de yapılan bir başka çalışmada Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 50’sinde akciğer BT’de bulguların devam ettiği rapor edilmişti. Hong Kong’daki bir başka çalışmada ise iyileşen hastaların bazılarında akciğer fonksiyonlarında yüzde 20-30 azalma gözlemlendi. Ayrıca geçen hafta Nature Dergisi’nde yayımlanan bir başka makalede hastalığı sessiz geçiren yani asemptomatik hastaların yüzde 56,7’sinde akciğer BT görüntülerinde bulgular olduğu gösterilmişti. Yani virüsün belirti vermiyor olması, vücuda hiçbir zararının olmadığı anlamına gelmiyor. Asemptomatik hastalarda bile bu akciğer bulguları ileri dönemde fibrozis olarak adlandırdığımız doku hasarına yol açabilir.”

Korona virüse davetiye çıkartan görüntüler
OYNAT 00:59
Korona virüse davetiye çıkartan görüntüler
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçları ile yolu kapatan yaklaşık 100 genç, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yol ortasında dip dibe dans etti. korona virüsün yayılmasına davetiye çıkartılan o anlar ise duruma tepki gösteren vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Abone Ol Google News
NAFTAyı yerin dibine soktu

NAFTA'yı yerin dibine soktu

​İnsanlık tarihindeki en kötü anlaşmalardan biriydi.
Galatasaray pandemide kayboldu

Galatasaray
pandemide kayboldu

​Sarı kırmızılılar Alanyaspor deplasmanından da eli boş döndü.
Görenler tedavi olmadan ölür!

Görenler tedavi olmadan ölür!

İYİ Parti'li Özeren, Semiha Yıldırım'a saldırdı.
Kayıp büyük!

Kayıp büyük!

​Trabzonspor'dan kritik puan kaybı.
Anadolu'da birinci dalga sürüyor

Anadolu'da birinci dalga sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklamalar.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

Türkiye'nin son 24 saatteki bilançosu açıklandı.

Korkutan yükseliş

Korkutan yükseliş

​Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu aştı.
Tarih ve yer<br>belli oldu

Tarih ve yer
belli oldu

​Türkiye Kupası finalinin detayları netleşti.
Müslüman karşıtlığının geldiği nokta

Müslüman karşıtlığının geldiği nokta

​Irkçı adam çocuklarının gözü önünde annelerini öldüresiye dövdü.

​Boğulan mültecilerin çıkarılması için çalışmalar başladı.

​Numan Kurtulmuş'a soruldu: İnşallah daha önce açılır.

Taksici haberinde bugün

Taksici haberinde bugün

Küçücük bebek arabaya kustu diye 400 lira istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.