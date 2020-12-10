Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Korona ilaçlarını tam kullanın Tüm dünya bunu öyle yapıyor
TÜRKİYE

Korona ilaçlarını tam kullanın: Tüm dünya bunu öyle yapıyor, koronavirüs ilaçları zararlı mı?

Korona ilaçlarını tam kullanın: Tüm dünya bunu öyle yapıyor

Asılsız ve bilimsel dayanağı olmayan iddialarla yürütülen ‘ilaç karşıtlığı’ Korona ile mücadeleyi zorlaştırıyor. Doç. Ela Keskin, “Tüm dünyada, bizim uyguladığımız antiviral tedavi uygulanıyor. İlaçlar virüsün hücreye yerleşmesini azaltıyor” dedi. Dr. Nedim Uzun da “Erken dönem ilaç başlanıyorsa hastaların durumu kötüleşmiyor” diye konuştu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden 9 ay geçti. 436 binden fazla kişinin iyileştiği salgın sürecinde, ilaç tedavisi kilit rol oynadı. Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen ‘ilaç fayda etmiyor, durumu daha da kötüleştiriyor’ yönündeki kirli algının, mücadeleyi daha da zorlaştırdığına işaret eden uzmanlar iddiaların asılsız olduğuna işaret ediyor. İlaç tedavisinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken İstanbul Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Ela Keskin, “Salgın sürecinde her gün 180-200 arası insanımızı kaybediyoruz. Bu azımsanacak bir sayı değil. Bu virüs de normal grip virüsü gibi değil. Tüm dünyada, bizim uyguladığımız antiviral tedavi uygulanıyor. İlaçlar virüsün hücreye yerleşmesini azaltıyor. Önce ilaç kullanacağız ardından da aşı olacağız. Salgının üstesinden başka türlü gelmemiz mümkün değil” diye konuştu.

Ela Keskin

Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklamalar: Aşı zorunlu olmayacak, vatandaşın ikna edilmesi süreci izlenecek
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklamalar: Aşı zorunlu olmayacak, vatandaşın ikna edilmesi süreci izlenecek

KÂR-ZARAR DENGESİ KURULMALI

  • Bazı hastaların yan etki gerekçesiyle ilaç kullanmaktan kaçındığını hatırlatan Doç. Keskin, “Her ilacın yan etkisi var. Aspirin de alsanız, baş ağrısı için bir ağrı kesici de alsanız her bünyeye farklı yan etkisi var. Yan etkisi olacak diye ilaç kullanmamak son derece yanlış. Salgın sürecinde kâr-zarar ilişkisini iyi kurmak gerekir. Bu ilaçların bazı bünyelerde çok işe yaradığını söylemeliyim. Bazı kişilerde, karaciğer enzimlerinin yükselmesine neden olabiliyor, bu durum yaşandığında ise hekimler ilacı derhal kesiyor. Beni daha da kötüleştiriyor iddialarına kesinlikle katılmıyorum. İlacın öyle bir etkisi zaten yok” değerlendirmesinde bulundu.

Nedim Uzun

Biz aşıya güveniyoruz
KORONAVİRÜS
Biz aşıya güveniyoruz

ERKEN TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

İlaca erken başlamanın önemine işaret eden Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun da şunları söyledi: “Genel itibarıyla semptomları varken hasta ilaca başlamamışsa, tanı geç konmuşsa acil servise daha kötü bir tabloyla geliyor. Ancak erken tedaviye başladığımız hastalarda iyi bir gidişat ortaya çıkıyor” Tedavide kullanılan antiviral ajan Favipiravir’in 8 adet alınmasının toplumda olumsuz bir algı oluşturduğunu kaydeden Uzun, “Kovid-19 olduğunuzda hastaneye gidiyorsunuz, size 8 tablet veriyorlar. Aslında bu doz tek tablete konulmuş olsa, bunu sorgulamak kimsenin aklına gelmeyecek. Bir ilacın etkinliği onun dozunun kandaki düzeyiyle ilgilidir. Alınan bir ilaç 200 mg, 8 tane olunca 1600 miligrama karşılık geliyor. Aslında çok yüksek dozda ilaç verilmiyor. İnsanlar bir anda 8 tablet ilaç içtiğinde, fazla ilaç içtiğini düşünüp paniğe kapılıyor” diye konuştu. Uzun, “Vakaların genelinde çok net olarak gözlemlediğimiz bir şey var. Erken dönem ilaç başlanıyorsa hastaların durumu kötüleşmiyor” diye açıkladı.

İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı: İlk aşı yapıldı
KORONAVİRÜS
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı: İlk aşı yapıldı
Abone Ol Google News
Farklı kaybettik

Farklı kaybettik

Temsilcimiz Başakşehir, Avrupa Kupaları'na veda etti.
Can kaybımız artıyor

Can kaybımız artıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Darbeciyeonur nişanı

Darbeciye
onur nişanı

​Macron ile Sisi arasında su sızmıyor.

Tarihi görüntü

Tarihi görüntü

​Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez böyle bir şey yaşandı.

İstanbul için <br>özür dileriz

İstanbul için
özür dileriz

Seçim şarkısını seslendiren sanatçıdan ​İmamoğlu'na tepki.

Aşı zorunlu olmayacak

Aşı zorunlu olmayacak

​Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklamalar.
Rusya'da ortalık karıştı

Rusya'da ortalık karıştı

​Kıyamet Günü Uçağını soydular.
Bayram yeri gibi

Bayram yeri gibi

​Bakü sokakları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile süslendi.
Oltaya yeni düzenleme

Oltaya yeni düzenleme

​İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.

Bayraktar, 5 yıl önceki duygusal yazısını Twitter'dan paylaştı.
Tehlikeli maddeler de var

Tehlikeli maddeler de var

2 bin konteyner okyanusun dibini boyladı.

En çok neleri aradık?

En çok neleri aradık?

​Türkiye'de en çok arananlarda ilk sırada EBA var...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.