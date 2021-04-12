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Koronavirüs Korona testi pozitif çıktı hastaneden kaçtı Polis her yerde arıyor
TÜRKİYE

Korona testi pozitif çıktı hastaneden kaçtı: Polis her yerde arıyor

Aydın’da sabah saatlerinde korona virüs testi pozitif olan bir hasta hastaneden kaçtı. Sağlık görevlilerinin ihbarı üzerinde polis pozitif hastanın hastalığı başkalarına bulaştırmadan yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Korona testi pozitif çıktı hastaneden kaçtı: Polis her yerde arıyor
Polis her yerde kaçak koronavirüslü vatandaşı arıyor.


Edinilen bilgiye göre ismi gizli tutulan ve Korona virüs testi pozitif çıkan bir hasta tedavi gördüğü hastanenin pediatrik servisinden firar etti. Bir süre sonra hastanın hastanede olmadığını fark eden sağlık görevlileri durumu güvenlik görevlilerine bildirerek firar eden pozitif hastanın yakalanması için yardım istedi.

İsmi gizli tutuluyor

Eşgali ve adı soyadı güvenlik güçlerine bildirilen hastanın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Karantinada tutulduğu hastaneden kaçtı, bir kenti ayağa kaldırdı
KORONAVİRÜS
Karantinada tutulduğu hastaneden kaçtı, bir kenti ayağa kaldırdı

Kars'ta karantinada olan baba-kız hastaneden kaçtı
KORONAVİRÜS
Kars'ta karantinada olan baba-kız hastaneden kaçtı

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi kenti ayağa kaldırdı
FOTOĞRAF 22
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Denizli'de hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
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Alınan bilgiye göre, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Denizli Devlet Hastanesinde test sonucunu bekleyen Murat E'nin kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
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Ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle özel kıyafetler giyerek arama çalışması yaptığı sırada Murat E'yi Sırakapılar Mahallesi Örnek Caddesi'nde yürürken buldu.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.
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Murat E. kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere Ben terörist değilim, Ankara bebesiyim. Sıkıntı yok kardeşim. şeklinde cevap verdi.
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi kenti ayağa kaldırdı
Denizli'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Hastane yakınlarında polis ekipleri tarafından durdurulan, etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.


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