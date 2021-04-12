Korona testi pozitif çıktı hastaneden kaçtı: Polis her yerde arıyor



Edinilen bilgiye göre ismi gizli tutulan ve Korona virüs testi pozitif çıkan bir hasta tedavi gördüğü hastanenin pediatrik servisinden firar etti. Bir süre sonra hastanın hastanede olmadığını fark eden sağlık görevlileri durumu güvenlik görevlilerine bildirerek firar eden pozitif hastanın yakalanması için yardım istedi.

İsmi gizli tutuluyor

Eşgali ve adı soyadı güvenlik güçlerine bildirilen hastanın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

KORONAVİRÜS Karantinada tutulduğu hastaneden kaçtı, bir kenti ayağa kaldırdı

KORONAVİRÜS Kars'ta karantinada olan baba-kız hastaneden kaçtı