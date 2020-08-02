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Koronavirüs Korona umurlarında değil Yüzen kulüplerde salgına rağmen dip dibe parti
TÜRKİYE

Korona umurlarında değil: Yüzen kulüplerde salgına rağmen dip dibe parti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen, vatandaşlar tedbirlere dikkat etmiyor. 'Pes' dedirten son görüntüler İstanbul Boğazı'ndan geldi. Eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne çevrilen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına rağmen maske takmayan ve sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlenen onlarca kişi hastalığa davetiye çıkarıyor.

Haber Merkezi İHA
Boğaz'daki partiler virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.
Boğaz'daki partiler virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı’nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. İskeleden bindirilen onlarca kişiyle boğaza açılan “yüzen kulüplerdeki” partiler hız kesmeden devam ediyor.

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  • Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan kişiler, yat partilerinde doyasıya eğlendi.

Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor
OYNAT 01:00
Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor
Bağcılar'da zaman zaman bir araya gelen gençler koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında 'Koronaya selam partiye devam', 'Korona partisi' notlarıyla paylaştı.


Partiler hız kesmiyor

Virüse adeta meydan okuyan onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Mesafenin hiçe sayıldığı, maske kullanılmayan ama hız kesmeden devam eden partiler ise kameralara yansıdı.

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