Korona umurlarında değil: Yüzen kulüplerde salgına rağmen dip dibe parti

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı’nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. İskeleden bindirilen onlarca kişiyle boğaza açılan “yüzen kulüplerdeki” partiler hız kesmeden devam ediyor.



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Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan kişiler, yat partilerinde doyasıya eğlendi.

OYNAT 01:00 Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor Bağcılar'da zaman zaman bir araya gelen gençler koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında 'Koronaya selam partiye devam', 'Korona partisi' notlarıyla paylaştı. BiP'te paylaş

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Partiler hız kesmiyor

Virüse adeta meydan okuyan onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Mesafenin hiçe sayıldığı, maske kullanılmayan ama hız kesmeden devam eden partiler ise kameralara yansıdı.