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Koronavirüs Pilot il Kırıkkalede koronavirüsle mücadelede yeni dönem Pilot il seçilen Kırıkkalede Salgın Denetim Merkezi faaliyetlerine başladı
TÜRKİYE

Korona virüs ile mücadelede yeni dönem: Salgın Denetim Merkezi kuruldu

Pilot il Kırıkkale'de koronavirüsle mücadelede yeni dönem: Pilot il seçilen Kırıkkale'de Salgın Denetim Merkezi faaliyetlerine başladı

İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesiyle faaliyetlerine başlayan merkez, elde edilecek sonuçlara göre diğer illerde de oluşturulacak. Merkezden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, "Uzman denetimlerinin en önemli sonuçlarından biri, 2 kez denetlenen bir yerde zikredilen kurallara uyuluyorsa o yere 'güvenli bölge' ya da 'Kovid-19 kurallarına bu iş yeri uymaktadır' yazılı levha veya logo verilecek" dedi. Aslantaş, "İncelemeler sonucunda vatandaş veya iş yeri için ilk ihlalde uyarma, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde iş yeri için bir gün faaliyetten men, eğer art arda ihlale devam ederse 3 çalışma günü faaliyetten men edilecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığının ek genelgesiyle pilot il seçilen Kırıkkale’de, “İl Salgın Denetim Merkezi” faaliyetine başladı.
İçişleri Bakanlığının ek genelgesiyle pilot il seçilen Kırıkkale’de, “İl Salgın Denetim Merkezi” faaliyetine başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de önceden altyapısı hazırlanan "İl Salgın Denetim Merkezi", İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesiyle faaliyetlerine başladı.

  • Valilik bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezi'nde 80-100 gezici salgın uyarı ekibi ve 10-15 de uzman denetim ekibi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına vatandaşlar ve iş yerlerinin uyup uymadığını kontrol edecek.

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İçişleri Bakanlığının ek genelgesiyle pilot il seçilen Kırıkkale’de, “İl Salgın Denetim Merkezi” faaliyetine başladı.

Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri, oluşturulan merkezi veri tabanına kaydedilecek. Ekipler, denetimlerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik bakımından ses ve görüntü kaydı da yapabilecek.

"Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli", pilot olarak Kırıkkale'de başlatıldıktan sonra diğer illerde de yaygınlaştırılacak.

İHA
İçişleri Bakanlığının ek genelgesiyle pilot il seçilen Kırıkkale’de, “İl Salgın Denetim Merkezi” faaliyetine başladı.

"Kırıkkale pilot il seçildi"

Merkezden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, gazetecilere, kısıtlama süreçlerinde denetimin tek boyutlu olduğunu söyledi.

Kısıtlamaların kalktığı dönemden sonra denetimlerde bir değişikliğe gidilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını vurgulayan Aslantaş, "Bu kapsamda da Kırıkkale pilot il seçildi. Yeni denetim sisteminde kademeli denetim anlayışı geliştirildi. Denetim fonksiyonu ikiye ayrıldı. İlki uyarıcı, ikincisi ise uzman denetim ekibi şeklinde olacak" dedi.

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Aslantaş, uyarıcı denetimde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edileceğini belirterek, Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği halinde geliştirdiği her sektöre ait ayrıntılı bir kılavuzun olduğunu dile getirdi.

Bu kılavuzdaki kriterlere iş yerleri, taksiler ve vatandaşların uyup uymadığının uzman ekiplerce denetleneceğini anlatan Aslantaş, şöyle konuştu:

  • "Uzman denetimlerinin en önemli sonuçlarından biri, 2 kez denetlenen bir yerde zikredilen kurallara uyuluyorsa o yere 'güvenli bölge' ya da 'Kovid-19 kurallarına bu iş yeri uymaktadır' yazılı levha veya logo verilecek. Bu belgeyi almış olan iş yeri, duruma göre 3-4 uyarıcı ve gerekirse uzman denetim ekipleri tarafından iş yerinin niteliğine göre haftada 2 veya 3 kez denetlenecek. Eğer herhangi bir ihlal söz konusu olursa önce ikaz edilecek. İkinci ihlalin olması halinde o belge oradan alınacak."

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Aslantaş, denetimler için de bir veri tabanı sistemi geliştirildiğini aktararak, ihlali yapan vatandaşların vatandaşlık numaraları, iş yerlerinin de adresleri ve sicil numaraları üzerinden kaydedileceğini belirtti.

Merkezde bu bilgilerin sürekli takip edileceğine dikkati çeken Aslantaş, "İncelemeler sonucunda vatandaş veya iş yeri için ilk ihlalde uyarma, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde iş yeri için 1 gün faaliyetten men, eğer art arda ihlale devam ederse 3 çalışma günü faaliyetten men edilecek. Eğer ihlalin daha sonra tekrar gerçekleşmesi halinde ise vatandaşlarımızı korumak açısından genelgede bundan bahsedilmemiş ama o iş yeri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla süresiz faaliyetten men edilebilecek. Böylesi bir şeyin olmasını hiç istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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