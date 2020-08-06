Korona yoruldu siz yorulmadınız

Koronavirüsle mücadelede kuralların tam manasıyla uygulanmaması, doktorları da isyan ettirdi. Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Güneş, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından koronavirüs tedbirlerine uymayanlarla ilgili mesaj yayımladı.

OYNAT 00:57 Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar İstanbul Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı. BiP'te paylaş

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SON GAZ GAYRETTESİNİZ

Uyarıların bazı kişiler tarafından dikkate almadığına değinen Doç. Dr. Güneş, şunları kaydetti: ‘Sağlık personeli yani tüm hastane personeli gerçekten artık çok yoruldu. Koronavirüs bile bulaştan yorgun düştü ama insanımız uyarılmaktan, dikkatsizlikten, uyarıları dikkate almamaktan yorulmadı. Bulaştırmak ve bulaşmak için son gaz gayrette.”

OYNAT 00:57 Bağcılar'da balık istifi yolcu taşıyan minibüs trafik ekiplerine yakalandı İstanbul Bağcılar'da koronavirüs nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde balık istifi yolcu taşıyan 2 minibüs şoförüne bin 800 lira para cezası kesildi. BiP'te paylaş

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VİCDANI OLAN DUYSUN

“Sahiller, plajlar, sokaklar, pazarlar koronavirüs üssü gibi. Kurallara uymazsak böyle devam edersek kötü günler bizi bekliyor. Çocuklarımızın eğitim engelinin sebebi biz olacağız. Hayata veda edecek her sağlık çalışanının, vatandaşımızın sebebi biz olacağız. Vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin.”

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