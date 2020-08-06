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TÜRKİYE

Korona yoruldu siz yorulmadınız

Kocaeli’ndeki Farabi Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, temas ve maske kuralına uymayan vatandaşlara isyan etti: Hastane personeli artık çok yoruldu. Koronavirüs bile bulaştan yorgun düştü ama insanımız uyarılmaktan, dikkatsizlikten yorulmadı. Vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doç. Dr. Mustafa Güneş
Doç. Dr. Mustafa Güneş

Koronavirüsle mücadelede kuralların tam manasıyla uygulanmaması, doktorları da isyan ettirdi. Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Güneş, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından koronavirüs tedbirlerine uymayanlarla ilgili mesaj yayımladı.

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SON GAZ GAYRETTESİNİZ

Uyarıların bazı kişiler tarafından dikkate almadığına değinen Doç. Dr. Güneş, şunları kaydetti: ‘Sağlık personeli yani tüm hastane personeli gerçekten artık çok yoruldu. Koronavirüs bile bulaştan yorgun düştü ama insanımız uyarılmaktan, dikkatsizlikten, uyarıları dikkate almamaktan yorulmadı. Bulaştırmak ve bulaşmak için son gaz gayrette.”

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VİCDANI OLAN DUYSUN

“Sahiller, plajlar, sokaklar, pazarlar koronavirüs üssü gibi. Kurallara uymazsak böyle devam edersek kötü günler bizi bekliyor. Çocuklarımızın eğitim engelinin sebebi biz olacağız. Hayata veda edecek her sağlık çalışanının, vatandaşımızın sebebi biz olacağız. Vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin.”

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