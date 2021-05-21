Türkiye'nin 21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Tablo stabil

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 846 oldu.

Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.

21 Mayıs koronavirüs tablosu.

Toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951, vefat sayısı 45 bin 840 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 618 bin 359 oldu

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı 15 milyon 796 bin 120, ikinci doz aşı 11 milyon 822 bin 239 oldu. Toplam aşı ise 27 milyon 618 bin 359 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 666 bin 503, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 873 bin 352, toplam 4 milyon 539 bin 855, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 298 bin 659, ikinci doz aşı sayısı 982 bin 294, toplam 2 milyon 280 bin 953, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 56 bin 65, ikinci doz aşı sayısı 819 bin 931, toplam 1 milyon 875 bin 996 doz olarak kayıtlara geçti.

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Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 336 bin 998 Kovid-19 aşısı yapıldı.