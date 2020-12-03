Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar? Aşı için para ödenecek mi?

Bir seneden uzun bir zamandır dünya gündemini meşgul eden koronavirüsle ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor.

Vatandaşların en merak ettiği konu ise aşının ücretli olup olmayacağı...

AŞI KİMLERE UYGULANACAK

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

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KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca aşı için tarih verdi: İlk parti 11 Aralık'tan sonra gelecek

KORONAVİRÜS AŞI FİYATI NE KADAR?

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının fiyatı ABD'deki fiyatlandırılmaya göre doz başına 159 TL olacak. Ayrıca bu aşının koronavirüse karşı yüzde 90 etkili olduğu açıklandı.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca aşı için tarih verdi: İlk parti 11 Aralık'tan sonra gelecek

KORONAVİRÜS AŞISI TÜRKİYE'DE ÜCRETLİ Mİ VURULACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada 'Koronavirüs aşısını yaparken vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Aşının dünyada fiyatı aşağı yukarı belli: 10, 12, 5-5.5 dolar. Bizim sipariş ettiğimiz aşı dünya ortalamasının üstünde bir rakam. Bu aşıyı da vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız. Özellikle yapılmasını gerekli gördüğümüz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Bunun dışında farklı bir aşıyı almak isterse vatandaşımız, üst limit koyarak eczanelerden almalarının önünü açmış olacağız.' açıklamasında bulunmuştu

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KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, sözleşme yapılan ilk aşının 11 Aralık’tan sonra geleceğini ve Türkiye’de aşılama çalışmasının 4 aşamada gerçekleşeceğini söyledi.