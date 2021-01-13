Koronavirüs aşıları hastanelere dağıtılmaya başlandı.

Çin’den Türkiye’ye gelen ve illere dağıtılan korona virüs aşılarından yaklaşık 15 bin adedi bu gün itibariyle Kayseri’deki özel hastanelere dağıtılmaya başlandı.

Kayseri’ye dün gelen 15 bin korona virüs aşısının başında polis ekipleri nöbet tuttu.

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Polis eşliğinde getirildi

Bugün öğle saatlerinde aşılar, belirlenen özel hastanelere yine polis ekipleri eşliğinde götürülerek teslim edildi.

Korona virüs aşılarının Kayseri’ye gelmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi’nde Aşı Uygulama Merkezi’nin oluşturulduğunu duyurdu. Benli, aşı çalışmalarının Bilim Kurulu’nun hazırladığı stratejilere göre yapılacağını ifade etti.

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KORONAVİRÜS Test süreci tamamlandı: Türkiye'de koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Öte yandan CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.

Sağlık çalışanları ve huzurevlerinde kalanlar ilk sırada

Bu süreçte aşılar, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip, özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak. Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.