Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüs aşıları İzmirde de uygulanmaya başlandı
TÜRKİYE

Koronavirüs aşıları İzmir'de de uygulanıyor

Koronavirüs aşıları İzmir'de de uygulanmaya başlandı

Çin’den gelen Covid-19 aşısı İstanbul'un ardından İzmir'de de uygulanmaya başlandı. Koronavirüs aşıları Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlandı.

Haber Merkezi İHA
Çin’den getirilen Covid-19 aşısı İzmir’de uygulanmaya başlandı.
Çin’den getirilen Covid-19 aşısı İzmir’de uygulanmaya başlandı.

Çin’den gelen Covid-19 aşısı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, gönüllüler üzerinde uygulamaya başlandı.

Ülkemizde Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Akova ve Prof. Dr. Serhat Ünal önderliğinde 20 farklı merkezde başlatılan Covid-19 aşısı Faz-3 aşamasına, İzmir’de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde başlandı. Prof. Dr. Şükran Köse “Ege Bölgesinde SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7 Ekim 2020 tarihinde başhekimimiz Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu’nun da eşlik ettiği organizasyon ile aşı çalışmasını başlattık.

Aşı çalışmasında gönüllük anahtar rol oynar. Bu kapsamda Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık, Doç. Dr. Kayı Eliaçık, Prof. Dr. Servet Akar, Prof. Dr. Aliye Tosun, Prof. Dr. Özgür Tosun ve Doç. Dr. Dilek Solmaz aşının ilk gönüllüleri olarak bu tarihi gelişmenin önderleri oldular. Çalışmanın başlanmasında başhekimimize ve gönüllü olan hocalarımıza şükranlarımızı iletiyorum“ dedi.

“Yapılan aşı çalışmalarının insanlık için umut verici olacağını temenni ediyorum”

Ülke genelinde bugüne kadar gönüllü olan yaklaşık 150 sağlık çalışanına aşı uygulandığını ancak bugün itibarıyla ciddi bir yan etki gözlenmediğini vurgulayan Prof. Dr. Köse “Yapmış olduğumuz bu faz-3 çalışmasıyla aşının insanları yeterince koruyup koruyamadığını ve ne kadar antikor oluşturduğunu gözlemleme fırsatımız olacak. Bu çalışmada yer almanın bir enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji hocası olarak beni oldukça heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. Yapılan aşı çalışmalarının insanlık ve insanlarımız için umut verici olacağını temenni ediyorum” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump: Doktorlar en son vücudumda çok az enfeksiyon ve virüs buldu
DÜNYA
ABD Başkanı Trump: Doktorlar en son vücudumda çok az enfeksiyon ve virüs buldu

“Sağlık çalışanları olarak katkıda bulunuyoruz”

Tepecik Hastanesi’nin Türkiye’de aşı denemelerinde bulunan 20 merkezden biri olmasının gurur verici olduğunu belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise “Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü aşı çalışmasının önemli bir ayağı hastanemizde yapılmaya başlandı. Son derece güven verici bir ortamda katıldığımız bu aşı çalışmasında sağlık çalışanları olarak gönüllülük esasıyla katkıda bulunuyoruz. Hastanemizde özellikle aşı konusunda daha deneyimli olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğindeki hekim arkadaşlarımız başta olmak üzere aşı çalışmasına katılım gerçekleşmiştir. Ege Bölgesi’nin pek çok yerinden aşı için gönüllü sağlık çalışanı bulunuyor. Bakanlığımız en hızlı şekilde sonuç alıcı çalışmaları yaparak vatandaşlarımız için sağlık hizmeti sunma çabası içindedir. Bu süreçte hastanemiz gibi deneyimli ve bilgili merkezler de destek sunuyor. Aşı çalışmasının hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.

Aşı gönüllüsü sağlık çalışanları anlattı

Aşı çalışmasına gönüllü olarak katılan sağlık çalışanlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık “Dünya geneline yayılan Covid-19 pandemisi ciddi sağlık sorunlara neden olmaya devam ediyor. Bundan dolayı aşı çalışmaları yapılıyor. Faz 3 klinik çalışması kapsamında hastanemiz de bu görevi üstlendi. Şahsen sağlık çalışanları olarak bize öncelik tanınmasından memnuniyet duydum. Gönüllü olarak bu aşı çalışmasına katıldım. Böylece tıp alanı üzerinden insanlık için önemli bir faydamız olması beni mutlu ediyor“ dedi.

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 27 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 27 milyonu geçti

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kayı Eliaçık ise “Ülkemizin iştirak ettiği ilk Faz-3 çalışmasına gönüllü olarak katıldım. Bundan mutluluk duyuyorum, diğer sağlık çalışanları arkadaşlarımızı da bu aşı çalışmasına davet ediyorum. Bu çalışmayı organize eden Prof. Dr. Şükran Köse hocamız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin de en kısa zamanda bir aşı ihracatçısı olmasını temenni ediyorum” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Temel amacının insanlık alemini büyük bir tehlike düşüren Covid-19’un ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalara destek vermek olduğunu belirten sağlık personeli Sinan Aktaş da “Covid-19 pandemisi sadece yaşadığımız kenti, ülkeyi değil tüm dünyayı ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bu virüsten kurtulmada bir katkımın olması beni mutlu ediyor” dedi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşı çalışma grubunda yer alan Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği’nden Dr. Bayram Nallı ise “ Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sadece sağlığımızı değil ekonomik, sosyal hayatımızı da etkiledi. Birkaç aydır bu aşı çalışmasını biz de yakından takip ediyor ve ilgileniyoruz. Uzun süre çok çeşitli araştırmalar yaptık. Nihayetinde aşılarımız geldi, gönüllü olan sağlık çalışanlarımıza uyguladık. İnşallah faydalı olur“ şeklinde konuştu. Aşı polikliniğinde çalışan Hemşire Arzu Altunbaş da “Biz vatandaşlarımıza hizmet için varız. Gönüllülerle başladığımız bu çalışmanın başarılı geçmesini diliyorum“ ifadelerini kullandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden aşı çalışmasına katılan İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Servet Akar, Tıbbı Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Tosun, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Aliye Tosun ve Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Dilek Solmaz ise, pandemiden kurtulmanın en önemli yolu olan aşı çalışmalarına katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, aşının başarılı geçmesini dilediler.

Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı: Ağır hasta sayısında düşüş devam ediyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı: Ağır hasta sayısında düşüş devam ediyor
Abone Ol Google News
Jet SİHA geliyor

Jet SİHA geliyor

​Savaş uçakları tarihe karışabilir.
Ölüm riski var

Ölüm riski var

Dünyada en sık yapılan ameliyatlardan biri.
AİHM, FETÖ elebaşı Gülenin, 2015teki tekzip taleplerinin reddedilmesiyle hak ihlali yapıldığına ilişkin 6 başvurusunu kabul edilemez buldu

Ukrayna ve Türkiye 'tamamlayıcı işbirliğine' yöneldi.

​Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik detay.
Geçmiş olsun<br>bile demediler

Geçmiş olsun
bile demediler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den davacı oldu.

​Fiyatlar 110 bin TL'den başlıyor..
Milyonlarca araç sahibi bekliyordu

Milyonlarca araç sahibi bekliyordu

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müjdeyi duyurdu.
15 kilometre kuyruk oluştu

15 kilometre kuyruk oluştu

​Ermeniler Türk TIR'larına saldırıyor, taş atıp tehdit ediyor.
Artık dokunulacak

Artık dokunulacak

​Cinsel saldırı suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
Gündem

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, pandemi döneminde okulların açılmasıyla birlikte en önemli noktanın düzensiz kalabalıkların engellenmesi olduğunu bildirdi. Gündüz, "Okul çıkış saatlerinde tek kapıdan bütün öğrencilerin aynı anda çıkması düzensiz kalabalıklara yol açmak, mesafe kuralını ihlal etmek anlamına gelebilir. Okulların birden fazla kapıları varsa öğrencileri farklı kapılara yönlendirebilirler ya da bir sıralamayla okul çıkışları üçer dakika beşer dakika aralıklarla yapılabilir" dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde
Gündem

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte eylülün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.
'İkinci eş alın' çağrısıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Gündem

'İkinci eş alın' çağrısıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "Eşinizi aldatmayın. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın" sözleriyle infilae neden olan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in sözleşmesi feshedilmişti. Sözleri tepki toplayan Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.