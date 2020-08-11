Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu.

Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşının tescil edildiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin

İlk koronavirüs aşısı tescil edildi

Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bine yaklaştı

Öte yandan Rusya’da son 24 saatte 4 bin 945 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 897 bin 599’a ulaştı.

Rusya’da son 24 saatte 4 bin 945 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 897 bin 599’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 130 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 131’e ulaştığını açıkladı.