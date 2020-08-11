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Koronavirüs Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı
BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı

Koronavirüs aşısına ilişkin açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Putin kendi kızına aşı yapıldığını da açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu.

Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşının tescil edildiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin

İlk koronavirüs aşısı tescil edildi

  • Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs aşısında son durum: 27 aşı adayı klinik denemelerde insanlar üzerinde test ediliyor
KORONAVİRÜS
Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs aşısında son durum: 27 aşı adayı klinik denemelerde insanlar üzerinde test ediliyor

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bine yaklaştı

Öte yandan Rusya’da son 24 saatte 4 bin 945 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 897 bin 599’a ulaştı.

Rusya’da son 24 saatte 4 bin 945 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 897 bin 599’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 130 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 131’e ulaştığını açıkladı.

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
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Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
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