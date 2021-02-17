Koronavirüs aşısı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da yaptırılabilecek

Sağlık Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr, http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için https://t.co/M6xdoGcNJm, https://t.co/1CkNJ4afIr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz. pic.twitter.com/Xi1xLi8Isb — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) February 17, 2021

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