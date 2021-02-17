Koronavirüs Koronavirüs aşısı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da yaptırılabilecek
TÜRKİYE

Koronavirüs aşısı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da yaptırılabilecek

Koronavirüs aşısı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da yaptırılabilecek

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısının mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alınarak ücretsiz uygulanabildiğini hatırlattı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr, http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı: 90 yaşındaki kadın koronavirüs aşısı için kilometrelerce yürüdü
KORONAVİRÜS
ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı: 90 yaşındaki kadın koronavirüs aşısı için kilometrelerce yürüdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz
Abone Ol Google News
Kullanmasaydık ölmüş olurduk!

Kullanmasaydık ölmüş olurduk!

Halk koronavirüse karşı 'Zumbani' bitkisine umut bağladı.
Vali Yerlikaya açıkladı

Vali Yerlikaya açıkladı

​İstanbul'da yüz yüze eğitime yarın da ara verildi.
Terör sevici Avrupa

Terör sevici Avrupa

​Gara katliamını görmezden gelip PKK'nın eylemlerine göz yumuyor.

10 kilometrelik kuyruk

10 kilometrelik kuyruk

​Bursa İzmir karayolu kaza ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.