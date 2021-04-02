Koronavirüs Koronavirüs aşısı olan kabin ekibine 48 saat görev verilmeyecek Yan etkiler gözlemlenecek
TÜRKİYE

Koronavirüs aşısı olan kabin ekibine 48 saat görev verilmeyecek: Yan etkiler gözlemlenecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) revize ettiği uçuşlarda ve öncesinde koronavirüs önlemleri kapsamında yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre koronavirüs aşısı olan kabin ekiplerine aşılamadan sonraki 48 saat süreyle uçuş verilmeyecek.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs aşısı olan kabin ekibine 48 saat görev verilmeyecek: Yan etkiler gözlemlenecek
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SHGM resmi internet sitesinden yapılan ve 31 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli olacak olan bir genelge yayımlandı. Daha önce uçuş öncesi ve sonrası alınan tedbirlerinde yer aldığı genelgeye iki madde eklendi. Genelgede koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket edilmesi durumunda, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 27'nci ve 143'üncü maddesini kapsayan idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

YAN ETKİLERİ GÖZLEMLENECEK

1 Nisan 2021 tarihli revize edilen uçuş operasyonları kapsamında koronavirüs tedbirlerini içeren UOD-2020/3G Genelgesi'ne göre, uçuş emniyetinin sağlanması için koronavirüs aşısı yapılan uçuş ve kabin ekibine, aşılamadan sonraki 48 saat içerisinde yapılan aşıya bağlı olası yan etkilerinin gözlenebilmesi için herhangi bir uçuş verilmeyecek. Yapılan koronavirüs aşısının Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası aşı veya profelaksi süresince bu sertifikanın uçuş görevlerinde uçuş ekibinin yanında taşıması tavsiye edildi.

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Revize edilen genelgede yer alan diğer bir madde ise, yurt dışından havayoluyla ülkemize gelecek yolcuları ilgilendiriyor. Eklenen maddeye göre, yurt dışından havayoluyla Türkiye'ye gelen yolcuların uçuşları öncesinde son 72 saat içerisinde register.health.gov.tr adresinden 'Türkiye'ye Giriş Formu' dolduracak. Yolcuların bu formu doldurup doldurmadığı ise uçuş öncesinde kontrolü mobil cihaz ekranı veya kağıt çıktısı üzerinden havayolu işletmeleri tarafından sağlanacak.

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