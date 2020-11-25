Koronavirüs aşısı olanlar nelere dikkat etmeli: Aşı olsan da maske ve mesafeye dikkat Aşı olsan da maske ve mesafeye dikkat Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 aşısı olacakların da belli süre maske takıp, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri gerektiğini söyledi: Aşı yapıldıktan hemen sonra bağışıklık gelişmiyor. Kesin ve güvenilir bir bağışıklık için yaklaşık 3-4 hafta geçmesi gerekiyor.

Fazlı Şahan 25 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 25 Kasım 2020, 04:22 Yeni Şafak