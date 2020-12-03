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BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin fiyatı belli oldu

Rusya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının ne zaman satışa sunulacağını ve fiyatını açıkladı. 2021 başından itibaren satışa sunulacak aşının bir dozu 10 dolardan satılacak.

Haber Merkezi İHA
Rusya’nın Covid-19 aşı adayı Sputnik V’in maliyeti 10 dolardan az olacak.
Rusya’nın Covid-19 aşı adayı Sputnik V’in maliyeti 10 dolardan az olacak.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, BM Genel Kurulu özel oturumunda Sputnik V koronavirüs aşısı ile ilgili sunum yaptı. Telekonferans yoluyla yapılan sunuma Kuzey Kore, Mısır, Beyaz Rusya, Cezayir, Katar, Hindistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Singapur, Tayland ve Suriye’nin de aralarında bulunduğu 55 ülkenin temsilcileri katıldı. Önce aşının geliştirilme sürecini aktaran Dmitriyev, daha sonra aşının dağıtımı ve gönderilecek ülkeler ile ilgili bilgileri paylaştı.

İHA
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev açıklama yaptı.

Rus Sputnik V aşısı Pfizer ve Moderna’dan daha ucuz olacak
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Rus Sputnik V aşısı Pfizer ve Moderna’dan daha ucuz olacak

"Diğer koronavirüs aşılarından ucuz olacak"

  • Kirill Dmitriyev, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının diğer ülkeler tarafından geliştirilen aşılara oranla en ucuz aşı olduğunun altını çizerek, “Rus Sputnik V koronavirüs aşısının maliyeti doz başına 10 doların altında ve diğer korona virüs aşılarından oranla daha ucuz olacak” dedi.

Sputnik V aşısı için bazı ülkeler ile anlaşıldığını ve bu ülkelerde testlerin devam ettiğini ifade eden Dmitriyev, 2021 yılı başından itibaren aşının diğer ülkelere satışının başlayacağını söyledi.

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