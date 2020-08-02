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Koronavirüs Dünyanın heyecanla beklediği haber Rusya ikinci aşı için tarih verdi
BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi: Aşı ne zaman üretilecek?

Dünyanın heyecanla beklediği haber: Rusya ikinci aşı için tarih verdi

Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran son dakika açıklaması Rusya'dan geldi. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko’nun, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının ekimden itibaren kitlesel uygulama aşamasına geçebileceğini duyurmasının ardından, Rusya’daki Vektör Araştırma Merkezi de ürettiği aşının yıl sonunda ya da önümüzdeki senenin başında risk grubundaki kişiler üzerinde uygulanabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüse yönelik aşı üretilmesi için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Koronavirüse yönelik aşı üretilmesi için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi Vektör Genel Müdür Rinat Maksyutov katıldığı bir televizyon programında, araştırma merkezinin koronavirüs aşı üretimine Kasım ayında başlamayı planladığını ifade etti.

  • Maksyutov, “Bu yılın Kasım ayında üretime geçmeyi planlıyoruz. Yıl sonunda ya da önümüzdeki senenin başında risk grubundaki kişiler üzerinde, daha sonra ise kitlesel olarak aşı uygulanmaya başlanabilir” ifadelerini kullandı.

Rusya resmen duyurdu: Koronavirüs aşısının klinik denemeleri tamamlandı
KORONAVİRÜS
Rusya resmen duyurdu: Koronavirüs aşısının klinik denemeleri tamamlandı

EKİM'DEN İTİBAREN TOPLU AŞI YAPILACAK

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, daha önce Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını açıklamış ve “Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik denemeleri tamamlandı, kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor” ifadelerini kullanmıştı. Murashko, aşının, ilk olarak doktorlar ve öğretmenler üzerinde kullanılacağını ve Ekim’den itibaren de toplu aşılama yapmayı planladığını da belirtmişti.

Murashko ayrıca, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi Vektör tarafından geliştirilen başka bir aşının da klinik deneme aşamasında olduğunu vurgulamıştı.

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RUSYA’DA SON DURUM

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 427 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 850 bin 870’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 70 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 128’e ulaştığını açıkladı.

Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
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Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydan beri tarifeli uçuşların gerçekleştirilemediği Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın Rus turistleri taşıyan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

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Koronavirüs hastası Türk vatandaşı 48 yaşındaki Zülfü Sezgin, Türkiye'de tedavi olma isteği yerine getirilerek hava ambulansıyla Rusya'dan İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanına inen uçakla getirilen Sezgin, Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
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Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
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