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Koronavirüs Oxford Üniversitesinin geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
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Koronavirüs aşısının fiyatı ne kadar? Oxford Üniversitesinin geliştirdiği aşı her bir doz için 3 ila 4 dolar arasında olacak

Oxford Üniversitesinin geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Birçok ülkede de aşı geliştirme çalışmaları yapılıyor. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının Arjantin ve Meksika'da üretileceğini açıkladı. Aşının fiyatının her bir doz için 3 ila 4 dolar arasında olacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Oxford Üniversitesinin geliştirdiği aşı adayı Arjantin ve Meksika'da üretilecek.
Oxford Üniversitesinin geliştirdiği aşı adayı Arjantin ve Meksika'da üretilecek.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez düzenlediği basın toplantısında, Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve 3. test aşamasında bulunan aşı adayının Latin Amerika ülkeleri için üretiminin Arjantin ve Meksika'da yapılacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Fernandez, 2021'in ilk yarısında elde edilmesi hedeflenen aşının Brezilya hariç Latin Amerika ülkeleri için 150 ila 250 milyon doz arasında üretileceğini belirtti.

  • Aşı fiyatının her bir doz için 3 ila 4 dolar arasında olacağını söyleyen Fernandez, aşı geliştiricilerin Meksika merkezli Carlos Slim Vakfıyla yaptığı bu anlaşma sayesinde Latin Amerika bölgesinin aşıya daha erken ulaşacağını sözlerine ekledi.

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Brezilya daha önce anlaşmıştı

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziran sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

Bu aşının başarılı olması durumunda, Brezilya'da da üretileceği ve ilk etapta Brezilya'nın 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği açıklanmıştı.

  • Öte yandan, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in ortaklığında geliştirdiği "BNT162" isimli Kovid-19 aşı adayının Arjantin'de insanlar üzerinde test edilmesine 10 Ağustos'ta başlanmıştı.

Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
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Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
Dünya koronavirüs salgınına karşı umudu aşıya bağlamışken, Oxford Üniversitesi'nden önemli bir açıklama geldi. Vaksinoloji Profesörü Sarah Gilbert, 'Aşının geliştirilmesi halinde aşının bireyleri sonsuza dek koruyamayacağı konusunda uyardı. Gilbert, insanların salgına tekrar tekrar yakalanabileceğini ve bu yüzden aşıların yıllık olması gerekebileceğini söyledi.

Arjantin'de salgın en yüksek seviyelerde

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 209 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 5 bin 123'e, vaka sayısı da 7 bin 663 artarak 268 bin 574'e yükseldi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

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Yeni vakaların 5 bin 153'ü Buenos Aires eyaletinde, bin 163'ü ise Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu Buenos Aires eyaleti 166 bin 395 vaka, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 73 bin 466 vaka ile ülkede salgından en çok etkilenen yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

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