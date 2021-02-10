Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı Gündemde mutasyonlu virüs var
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı: Gündemde 'mutasyonlu virüs' var

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya geldi. Kurulun ağırlık gündemi aşı çalışmaları ve salgında son durum olacak. Vaka sayılarında son durum, mutasyonlu virüs riski de masaya yatırılacak konular arasında. Bakan Koca, saat 19.00'da açıklama yapacak.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya geldi.

Toplantı sonrası Bakan Koca, saat 19.00'da basın açıklama yapacak.

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Bilim Kurulu toplantısında aşılama takvimi ve tedarik sürecinin ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor.

Vaka sayılarında son durum mutasyonlu virüs riski de masaya yatırılacak konular arasında.

  • Sağlık çalışanları ilk doz aşılarını 14 Ocak'ta olmaya başlamıştı. 28 günlük süre doldu. İkinci doz aşılar yarından itibaren yapılmaya başlanacak. 70-75 yaş aralığındakilerin aşılanması da devam ediyor.

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