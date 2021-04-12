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Koronavirüs Yeni tedbirler yolda Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Yeni tedbirler yolda: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ramazan ayında alınması muhtemel yeni önlemleri görüşecek. Bunun öncesinde ise gözler bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Koronavirüs vakalarındaki hızlı yükselişle beraber yeni tedbirlerin uygulamaya konulması öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor.

Genel olarak iki haftada bir düzenlenen Bilim Kurulu toplantısında özellikle bu hafta Ramazan ayında uygulanması beklenen daha geniş kapsamlı kısıtlamalar değerlendirilecek.

Koronavirüs vakalarındaki hızlı yükselişle beraber yeni tedbirlerin uygulamaya konması öngörülüyor.

YERLİ AŞI İÇİN DETAYLI SUNUM

Edinilen bilgiye göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabineye vaka sayılarındaki artış, mutant virüsün yayılışı, aşılama çalışmalarında gelinen aşama ve yerli aşı çalışmaları hakkında detaylı sunum yapacak.

EK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede, Bilim Kurulu’nun hastanelerin yoğun bakım servislerinde yığılmayı önlemek için gündeme getirdiği öneriler tartışılacak.

Kabinenin yarın yapılacak toplantısında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplar başta olmak üzere sokağa çıkma sınırlamalarının artırılması, taziye, düğün, asker uğurlama gibi toplu etkinliklerin sınırlanması gibi ek tedbirler tartışılacak.

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