Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Ayrıntılar geliyor...
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Ayrıntılar geliyor...
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