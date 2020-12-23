Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu saat 1700de toplanacak
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak

Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Haber Merkezi DHA
Son dakika
Son dakika

Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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