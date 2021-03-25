Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kademeli normalleşme sürecinde vaka sayılarında yaşanan artış sonrası yeni kısıtlama ve yasak kararlarının çıkıp çıkmayacağı toplantı sonrası yapılacak açıklamayla belli olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs salgının vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. 25 Mart itibariyle açıklanan son verilere göre salgında vaka sayısı günlük 30 bine dayanırken virüsten kaynaklı ölüm ise 146'ya çıktı.

Koronavirüs salgının artan vaka sayıları sonrası üçüncü dalga endişeleri de artarken gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.

Kurul, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıdan yeni kısıtlama ve yasak kararların çıkıp çıkmayacağı toplantının ardından yapılacak yazılı açıklamayla belli olacak.

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