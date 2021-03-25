Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Ekonomi

Dünyanın en değerli madenlerinden birisi olan ve hem yatırım, hem de takı amacıyla kullanılan altın, son günlerde piyasada sıkça satılan sahteleri yüzünden kuyumcuları sıkıntıya sokabiliyor. Kuyumcular, altında artan çeşitliliğin, gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen sahte takı üreticilerinin adeta iştahını kabarttığını belirtiyor.