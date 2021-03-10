Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Cumartesi günleri yeniden kısıtlama olacak mı?
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Toplantıda yeni tedbirlerin alınması ve cumartesi günlerinde yeniden kısıtlama kararı getirilmesi gündemde.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. 17.00'de başlayacak toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak. Son günlerde Türkiye'deki vaka sayıları hızla artıyor. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. 'Kırmızı' renkler (çok yüksek risk) çoğalıyor, 'mavi' (düşük riskli) iller ise azalışa geçti. 20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100'ün üzerine çıktı.
Vakalar 100 binin üzerine çıktı
Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57'ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor.
Cumartesi günleri yeniden kısıtlama olacak mı?
Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ortaya çıkan korkunç manzara herkesi endişeye sevk etti. Vaka sayıları arttı çoğu il haritada kızardı. Toplantıda yeni tedbirlerin alınması ve cumartesi günlerinde yeniden kısıtlama kararı getirilmesi gündemde.
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Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.
Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek.
Masadaki diğer konular
Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü kritik toplantıda artışa geçen vakalar, mutasyon ve aşılamadaki son durumu masaya yatıracak. Bilim Kurulu üyeleri yeni tavsiyelerini Bakan Koca'ya iletecek. Dünyadaki gelişmeler de Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak.