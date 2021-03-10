Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Cumartesi günleri yeniden kısıtlama olacak mı?

‘ÇİFT MASKE TAKIYORUZ’ <BR> <BR> Arkadaşlarıyla birlikte parkta dolaşan Yelda Çevik, tedbir alarak dışarıya çıktıklarını ifade ederek, Sonuçta yaşıyoruz ve bazı ihtiyaçlarımız oluyor. Onları alma bahanesi ile dışarıya çıkıyoruz. Aslında şu anda hiç konuşmadan eve gitmem ve kendimi kapatmam lazım. Ancak mümkün olmuyor. Ömrümüzün ne kadar olduğu da belli değil. Belki yarın bitecek. Dolayısıyla tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Her zaman tedbirliyiz, çift maske takıyoruz” dedi.