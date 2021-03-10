Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor Cumartesi günleri yeniden kısıtlama olacak mı?
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Cumartesi günleri yeniden kısıtlama olacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Toplantıda yeni tedbirlerin alınması ve cumartesi günlerinde yeniden kısıtlama kararı getirilmesi gündemde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. 17.00'de başlayacak toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak. Son günlerde Türkiye'deki vaka sayıları hızla artıyor. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. 'Kırmızı' renkler (çok yüksek risk) çoğalıyor, 'mavi' (düşük riskli) iller ise azalışa geçti. 20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100'ün üzerine çıktı.

Vakalar 100 binin üzerine çıktı

Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57'ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor.

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Cumartesi günleri yeniden kısıtlama olacak mı?

Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ortaya çıkan korkunç manzara herkesi endişeye sevk etti. Vaka sayıları arttı çoğu il haritada kızardı. Toplantıda yeni tedbirlerin alınması ve cumartesi günlerinde yeniden kısıtlama kararı getirilmesi gündemde.

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Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek.

Masadaki diğer konular

Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü kritik toplantıda artışa geçen vakalar, mutasyon ve aşılamadaki son durumu masaya yatıracak. Bilim Kurulu üyeleri yeni tavsiyelerini Bakan Koca'ya iletecek. Dünyadaki gelişmeler de Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak.

Mutasyonlu virüs görülen Eskişehir'de korkutan kalabalık
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında aralık ayından itibaren yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokak kısıtlamaları ile Eskişehir’de günlük pozitif vaka sayısı 50’ye düştü. Vaka saylarındaki düşüş, pandemi hastaneleri olarak hizmet veren Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki hasta sayısı ile yoğun bakım servislerine de yansıdı
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3 hastanede yoğun bakıma dönüştürülen alanlar kapatılırken, boş yatak sayısında da artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızıdan yeşile dönen kentin rengi, vakaların 50’ye gerilemesi ile ‘düşük risk’ anlamına gelen maviye büründü.
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HASTA SAYILARI DA DÜŞTÜ <BR> <BR> Sokağa çıkma kısıtlamaları, testi pozitif çıkan semptom göstermedikleri için evlerinde tedavi görenleri olumlu etkilerken, evde tedavi gören kişi sayısı 371’e geriledi. Koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görenlerin sayısı 500'den 138'e düştü. Halen pandemi servislerinin yoğun bakımlarında 35 kişi tedavi görüyor, 11 kişi ise entübe edilmiş durumda.
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24 MUTANT VAKA TESPİT EDİLDİ <BR> <BR> Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı mart ayından bu yana, 17’si son 1 hafta olmak üzere 739 oldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük pozitif vakaların azalmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde HES kodu sorgulaması yapılıyor. Günlük vaka sayılarının 50’ye düşmesine rağmen son 1 haftada 24 kişinin mutasyona uğramış koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
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Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olan 35 yaşındaki kadının İstanbul’dan geldiği, Gündoğdu Mahallesi’ndeki koronavirüs vakalarının da İstanbul’dan gelen akraba ziyaretinin ardından ortaya çıkması, kaynağın İstanbul olduğu değerlendirmesine neden oldu. Mutasyonlu vakalarla temaslı olduğu değerlendirilen 115 kişi ise Gündoğdu ve Batıkent Mahallesi’nde evlerinde karantinaya alındı.
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KALABALIK TEDİRGİNLİK YARATTI <BR> <BR> Eskişehir'de, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, hava sıcaklığının etkisiyle özellikle trafiğe kapalı olan Hamamyolu, İki Eylül ve İsmet İnönü Caddeleri'nde yaşanan yoğunluk tedirginlik yarattı. Sosyal mesafe kurallarına uymayan kalabalığın büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi. Çocuklarıyla birlikte gezmeye çıkan Esra Akçay, insanların evde kalmaktan sıkıldıklarını belirterek, Sokaklar kalabalık. Çünkü insanlar bir senedir evde kalmaktan sıkıldı. Hava da güzel olunca herkes çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Çocuklar da okula gitmeyince evde sıkılıyor. Yine de dikkat etmeye çalışıyoruz diye konuştu.
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‘ÇİFT MASKE TAKIYORUZ’ <BR> <BR> Arkadaşlarıyla birlikte parkta dolaşan Yelda Çevik, tedbir alarak dışarıya çıktıklarını ifade ederek, Sonuçta yaşıyoruz ve bazı ihtiyaçlarımız oluyor. Onları alma bahanesi ile dışarıya çıkıyoruz. Aslında şu anda hiç konuşmadan eve gitmem ve kendimi kapatmam lazım. Ancak mümkün olmuyor. Ömrümüzün ne kadar olduğu da belli değil. Belki yarın bitecek. Dolayısıyla tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Her zaman tedbirliyiz, çift maske takıyoruz” dedi.
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Yürüyüş yaptıktan sonra bankta dinlenen Hatice Leyla ise, Millet bunaldı. Hapisten çıkmış gibi herkes sokakta. Ama dikkat etmemiz lazım. Maskesiz gezmememiz gerekiyor. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin” diye konuştu.
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54 BİN KİŞİ KORONAYI ATLATTI <BR>< BR> Eskişehir'de koronavirüsün ortaya çıktığı mart ayından bu yana 402 bin 984 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 56 bin 971 kişi pozitif çıktı. Kentte toplam 509 kişi halen tedavi görürken, 55 bin 726 kişi ise koronavirüsü atlatarak, iyileşti.
Mutasyonlu virüs görülen Eskişehir'de korkutan kalabalık
Son bir haftada 24 kişide mustant virüs tespit edilen Eskişehir'de, hava sıcaklığının 17 dereceye kadar yükselmesiyle, semt pazarları ile araç trafiğine kapalı olan caddelerde oluşan yoğunluk tedirginlik yarattı. Günlük ortalama 50 kişinin pozitif vaka olarak tespit edildiği kentte, marttan bu yana 739 kişi hayatını kaybetti. Kentte 371'i evde toplam 509 kişinin tedavisi sürüyor.
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