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TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında gerçekleşen artışların ardından il bazında farklı tedbirler bir bir hayat geçirilirken dikkat çeken bir toplantı ise bugün gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Türkiye'de son 24 saatte bin 572 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Son 24 saatte bin 3 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.

''AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTIYOR''

Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."

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