Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Türkiye'de son 24 saatte bin 572 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Son 24 saatte bin 3 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.

''AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTIYOR''

Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."