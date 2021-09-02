Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katılacak

Geçtiğimiz akşam açıklanan pozitif korona vaka sayısı ve vefat sayıları korkuttu. Pozitif vaka sayıları 20 bini geçerken vefat sayıları ise 300'e yaklaştı.
Açıklanan vefat sayıları vaka sayıları düşmesine rağmen artmaya devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise düzenli yayımladığı haftalık raporunda, ilk kez bu yılın Ocak ayında Kolombiya’da tespit edilen ‘B.1.621’ varyantına dikkat çekerek uyardı.
Raporda, ‘Mu Varyantı’ olarak adlandırılan koronavirüs varyantının aşılara karşı dirençli bir varyant olabileceğine vurgu yapıldı.
Koronavirüs salgında gelişmeler tekrardan endişe verici bir hale dönüşürken Koronavirüs Bilim Kurulu ise bugün toplanma kararı aldı.
Kritik toplantı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla saat 16.30’da gerçekleşecek. Toplantı sonrasında saat 19.00’da basın açıklaması yapılacak.