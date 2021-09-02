Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katılacak Koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artarken gelen son rakamlar ise endişeleri iyice arttırdı. 1 Eylül koronavirüs tablosunda pozitif vaka sayıları 20 bini geçerken vefat sayıları ise 300'e yaklaştı. Vaka ve ölüm sayılarındaki artış sonrası gözlerin çevrildiği Koronavirüs Bilim Kurulu ise bugün toplanıyor. Toplantı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla saat 16.30’da gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi 02 Eylül 2021, 08:42 Son Güncelleme: 02 Eylül 2021, 09:00 İHA