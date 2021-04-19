Koronavirüs çocuğa anne babadan bulaşıyor

Kovid-19’dan etkilenmeyen çocukların artık risk grubunda olduğunu ifade eden Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Norveç’te yapılan bir araştırmanın sonuçlarını şöyle anlattı. “Çocukların virüsü bir başka çocuktan alma oranı yüzde 5’iken, bir yetişkinden alma oranı ise yüzde 73” diyen Dağlı, şöyle devam etti: “Çalışma virüs kaynağı vakaların, yüzde 66’sının anne veya baba, yüzde 34’ü ise çocuk olduğu belirledi. Okul zamanı bile çocukların yüzde 69’u hastalığı ev halkından alıyor. Virüs kaynağı olan çocukların yüzde 42’si 17 yaşından büyük. Altı yaşından küçük çocukların kaynak vaka olma oranı ise sadece yüzde 8.”

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Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Kovid-19 ile ilgili Norveç’te yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı: Çocukların virüsü bir başka çocuktan alma oranı yüzde 5 iken bir yetişkinden alma oranı yüzde 73. Çalışmaya göre okul zamanı bile çocukların yüzde 69’u hastalığı evde kapıyor.

OKULLAR VİRÜS KAYNAĞI DEĞİL

ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin verilerine de dikkat çeken Dağlı, “Bu veriler çocukların hastalığı ev halkından veya maskesiz ortamlardan aldığını, maske uygulaması olan okullarda bulaşın çok düşük oranda olduğunu bildiriyor” diye konuştu. “Çocuklar virüsü erişkinlerden alıyor” diyen Dağlı, “Bulaş kaynağının okul değil ev olduğu çok net. Okulların kaynak gibi gösterilerek eğitime sıklıkla ara verilmesi çocuklarda birçok ruhsal soruna neden oldu” ifadelerini kullandı.

3’TE 1’İ YOĞUN BAKIMA GİDİYOR

İngiliz mutasyonunun salgının özelliklerini değiştirdiğini ifade eden Dağlı, “Çocuklarda da hastalık belirtileri görülmeye başladı. Hastaneye yatan çocukların yüzde 19’u 2 aylıktan küçük süt çocukları, yüzde 42’si 12-17 yaş grubundaki ergenlerin nadir de olsa hastaneye yattığını gözlemliyoruz. Hastaneye yatırılan çocukların üçte biri yoğun bakım tedavisi gerektiriyor. Hastalığı ağır geçiren çocuklarda çoğu zaman eşlik eden kronik bir hastalık bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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