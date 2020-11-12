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TÜRKİYE

Koronavirüs çörek otu yağında talebi artırdı

Mersin'de çörek otu yağı üretimi yapan Fatih Dik, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan çörek otu yağına talebin koronavirüs salgını sonrası arttığını söyledi. Dik, vatandaşları seyreltilmiş çörek otu yağına karşı da uyardı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı.
Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı.

Yapılan araştırmalar sonucu, Nigella Sativa tohumlarından elde edilen, Güneybatı Asya'ya özgü çörek otu yağının özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirlendi. Çörek otu yağının ayrıca burun tıkanıklığı, burun akıntısı, kaşıntı ve hapşırmayı azalttığı ortaya çıktı. Birçok hastalığa da faydalı olan çörek otuna koronavirüs sonrası talep de arttı.

  • Çörek otu yağı imalatçısı Fatih Dik, çörek otunun düzenli kullanılması halinde mide ağrısı, bağırsak, ülser, şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi. Çörek oyu yağının yüzde 25'e kadar seyreltilmesine izin verildiğini ancak bu durumun bazı imalatçılar tarafından istismar edilip yüzde 80'e kadar seyreltildiğini dile getirdi.

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1 KİLOSUNDAN 200 MİLİLİTRE YAĞ ÇIKIYOR

Çörek otunu makinede işlediklerini belirten Dik, "Makinede işleyip çıkarttığımız yağı dinlenmeye bırakıyoruz. Tortu aşağıya çöktüğünde üstte kalan saf yağı alıp şişeliyoruz. Müşterilerimize saf çörek otu yağı veriyoruz. 1 kilo çörek otundan yaklaşık 200 mililitre yağ çıkıyor. Piyasa seyreltilmiş çörek otu yağı satılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olsun. Bazı çörek otu yağları acı geliyor. Onun sebebi ise dibe çöken tortu ile birlikte şişelenmesi" dedi.

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'KORONAVİRÜSE KARŞI BİREBİR'

Çörek otu yağının düzenli kullanılması halinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydeden Dik, "Bu çok faydalı bir yağ. Düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Koronavirüse karşı birebir. Salgından sonra yağa olan ilgi çok arttı. Satışlarımız iki katına çıktı. Piyasada çörek otu bulamıyoruz. Şu an 200 mililitre şişelerde 70 TL'ye satıyoruz" diye konuştu.

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