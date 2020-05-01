Koronavirüs de durdurmadı: Kadıköy'de izinsiz yürümek isteyen gruba gözaltı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 3 günlük sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, bir grup 1 Mayıs için İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi. Polis ekipleri, slogan atarak yürümeye başlayan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, 11 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alındılar
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.