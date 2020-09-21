İki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan grip mevsimi öncesinde uyarıda bulundu. Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gribin sebebi influenza virüsü, korona virüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Recep Tekin

ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Uzmanlar da eylül ayında artış göstermeye başlayan koronavirüs vakaları ile birlikte mevsimsel geçiş nedeniyle grip vakalarında artış beklendiğini belirtiyor. Tek başına öldürücülük oranlarının düşük seviyelerde seyrettiği bu hastalıkları aynı anda geçiren hastaların ölüm riskinin arttığını belirten Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Recep Tekin, “Hasta hem Kovid-19 hem grip geçirirse maalesef ki bu hastanın ölüm riski çok daha artıyor. Ölüm riskini tahmini en az yüzde 20- 30 artırıyor. O yüzden özellikle Kovid-19 geçiren ve riskli olan kişilerde grip aşısı olunmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü Covid-19 ve grip birlikte olduğu zaman maalesef ki hastanın tedavisi ve kurtulma şansı daha da zor olabiliyor. Bu mevsimde özellikle eylül ayından sonra grip aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle ekim sonu kasım başı riskli grupların grip aşılarını yapmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Tekin, geçen yıl Kovid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerle birlikte görünen grip vakalarında ciddi bir düşüş olduğuna dikkat çekerek, “Çünkü kişiler maske taktı, mesafeye, izolasyona dikkat etti ve bu da doğal olarak grip sayısında da azalmaya neden oldu. Umarım bu yıl da beklentimiz bu yönde gerçekleşecektir” diye konuştu.

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NEFES DARLIĞI AYIRT EDİCİ

Girp, nezle ve koronavirüsün ortak semptomları olduğunu ve vatandaşların bunları birbiriyle karıştırabileceğine dikkat çeken Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Grip daha çok üst solunum yollarını tutar, Kovid-19 ise daha çok akciğere iner. Buna bağlı olarak da nefes darlığı, öksürük, solunum sıkıntısı yaratabilmektedir. Bu semptomların ikisini klinik ya da bulgulara bakarak ayırt etmek çok zor. Ancak bunun ayırımını yapabilmek için laboratuvar testlerine ihtiyacımız oluyor. Bu konuda dikkat etmemiz gereken aslında solunum sıkıntısı. Bir kişide ateş, halsizlik, yorgunluk, hafif bir öksürük varsa grip de olabilir, Kovid-19 da olabilir ama nefes darlığı ya da solunum sıkıntısı başlıyorsa onu kesinlikle Kovid-19 açısından araştırmamız gerekiyor. Her halsizlik her ateş Kovid-19 olmak zorunda değil. Bu tür şikayetleriniz varsa ve bunun yanında da solunum sıkıntısı varsa Kovid-19 açısından test yapmamız gerekecek. Bu ayrımı yapabilmemizin tek şartı testtir.”

Bin 519 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 61 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 506’ya yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 61 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 506’ya yükseldi. Dün toplam 95 bin 321 test yapılırken, bin 519 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 302 bin 867 oldu. Dün iyileşen bin 116 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 266 bin 117'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7 toplam ağır hasta sayısının ise bin 456 olduğu açıklandı.