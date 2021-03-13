Aşı gerçekten çok etkili

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptırıp bağışık olan 1 milyon 300 bin kişiden 852’sinin Kovid-19 tanısı aldığını, 53’ünün hastanede yattığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüse karşı yapılan aşılamaya ilişkin sevindiren bilgiler verdi. Prof. Dr. İlhan, ilk aşılamanın ocak ayında yapıldığını hatırlatarak “Bu 2 aylık zaman diliminde de 10 milyon 400 binden fazla aşı yaptık. 2 milyon 600 bini de bunların ikinci dozu. Bir başka ifade ile yaklaşık 700-800 bin kadar sağlık çalışanımızı ikinci dozda aşıladığımızı öngörürsek bu, 1 milyon 800 bin kadar 65 yaş üzeri büyüğümüzü aşıladığımız anlamına geliyor. Çok yakın zamanda ikinci gruba geçilecektir. Her iki grubun aşılanması tamamlanırsa koronavirüs için bir hayli aşama kat etmiş olabileceğimiz kanısındayım” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 50 Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası... Edirne'den Kars'a Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi Ülke olarak kısmi normalleşmeye geçilen şu günlerde vaka sayılarında artış göze çarpıyor. Bazı illerde tablo stabil şekilde ilerlerken kimilerinde ise vaka sayıları alarm veriyor. İşte son güncellenen haliyle Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası... BiP'te paylaş

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ENTÜBE OLAN YOK

İkinci dozu yaptıktan sonra üzerinden iki hafta geçen, yani ‘bağışık’ denebilecek seviyeye ulaşan kişilere ilişkin değerlendirme yapan İlhan şunları söyledi: “İki doz koronavirüs aşısı olduktan sonra üzerinden iki hafta geçen, yani bağışık olarak tanımlayabileceğimiz 1 milyon 300 bin vatandaşımızdan sadece 852 kişi hastalık tanısı aldı, bunların içerisinde de sadece 53 tanesi hastanede yattı, bunların içerisinde de yoğun bakımda yatan sadece 5 kişi söz konusu. 5 kişiden 3’ü de taburcu oldu. Bunları hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil.”

Mustafa Necmi İlhan

TEREDDÜT ETMEYİN

“Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Belki hastalığa yakalanmasını engelleyemiyor; ama yakalanan kişiler ağır hasta olmuyor, yoğun bakımlık olmuyor, entübe olmuyor, hayatlarını kaybetmiyor. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları koronavirüs ile mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır.”

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