Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Ziyaretlerde 'maske serbest' diye bir husus yok

Koronavirüse yakalanan doktor Canan Sabay, "Hiç maskesiz, siperliksiz çalışmadım. Yine de olmadı"

Soma Devlet Hastanesinde koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Sabay, sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajla hastalığa karşı uyarılarda bulundu. Sabay, 'Hiç maskesiz, sipersiz çalışmadım, çok korundum ama yine de olmadı. ' ifadelerini kullandı. Sabay, video paylaşımının altında ise şu mesaja yer verdi , 'Sağlık çalışanlarını yormamak için kalabalık ortamlardan, kafelerden, hastanelerden, pazardan, çarşıdan uzak durun. Ne olur. Onlar da hastalanırsa inanın bize bakacak kimse olmayacak'