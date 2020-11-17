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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı Ziyaretlerde maske serbest diye bir husus yok
TÜRKİYE

Koronavirüs haberleri: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'dan ev ziyaretlerinde maske uyarısı

Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Ziyaretlerde 'maske serbest' diye bir husus yok

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son günlerde Türkiye'de hem hasta sayısında hem de ağır hasta sayısında büyük artış yaşanıyor. Soğuk havaların da etkisiyle artış gösteren koronavirüse karşı tedbirlerin uyulmasına dikka tçeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, yaptığı açıklamada "Evlere ziyaretlere gelince 'maske serbest' diye bir husus yok. Virüs tek bir hatayı affetmiyor. Sonra o tek kişi de ailede herkese bulaştırıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, "Evlere ziyaretlere gelince 'maske serbest' diye bir husus yok. Virüs tek bir hatayı affetmiyor" dedi.

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VİRÜS TEK BİR HATAYI AFFETMİYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı, bulunulan her ortamda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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  • Prof. Dr. Tufan, "Virüs cana yakın. Arkadaş, eş, dost, akraba, bulaşların pek çoğu yakınlardan. Seyahat eden dikkat edecek, dışarı giden dikkat edecek, çalışan da eve gelen de dikkat edecek. Dolmuşta dikkat, markette dikkat, evlere ziyaretlere gelince 'maske serbest' diye bir husus yok. Maske mesafe. 'Hocam çok dikkat ediyorduk, yeğen ziyarete geldi', 'Sadece yaylada görümcemi ziyaret ettik', 'Arkadaşla bir kahve içmiştik', 'Tatilde bir şey olmaz dedik yoksa çok dikkat ediyoruz'. Mesafe... Virüs tek bir hatayı affetmiyor. Sonra o tek kişi de ailede herkese bulaştırıyor" dedi.

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