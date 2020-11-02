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Koronavirüs Karantinayı ihlal eden iki kişi yolcu otobüsünde yakalandı
TÜRKİYE

Koronavirüs haberleri: Bolu'da karantina kuralını ihlal eden iki kişi yolcu otobüsünde yakalandı

Karantinayı ihlal eden iki kişi yolcu otobüsünde yakalandı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda denetleme yapan jandarma ekipleri durdukları yolcu otobüsünde bulunan iki kişinin koronavirüs karantinasında olması gerekirken yolculuk yaptıklarını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, söz konusu iki kişiyi gözetim altında tutulmak üzere ambulansla KYK yurduna götürdü.

Haber Merkezi AA
Yolcu otobüsünde yakalanan iki kişi yurda yerleştirildi.
Yolcu otobüsünde yakalanan iki kişi yurda yerleştirildi.

Bolu'da karantina kuralını ihlal edip yolcu otobüsüyle seyahat eden ve jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında yakalanan 2 kişi yurda yerleştirildi.

AA
Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi, yolcu otobüsünde yakalandı.

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EKİPLER OTOBÜSTE YAKALADI

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.

Uygulamada durdurulan yolcu otobüsündeki yolculara HES kontrolü gerçekleştirildi.

  • Yapılan kontrollerde iki farklı yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan ve karantinada bulunması gereken K.G. ve F.Ö'nün bulunduğu alan jandarma ekipleri tarafından izole edildi.

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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, söz konusu 2 kişiyi gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurdu'na götürdü.

Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi uyarınca 2 kişiye para cezası uygulandı.

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