Koronavirüs haberleri: Bolu'da karantina kuralını ihlal eden iki kişi yolcu otobüsünde yakalandı Karantinayı ihlal eden iki kişi yolcu otobüsünde yakalandı Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda denetleme yapan jandarma ekipleri durdukları yolcu otobüsünde bulunan iki kişinin koronavirüs karantinasında olması gerekirken yolculuk yaptıklarını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, söz konusu iki kişiyi gözetim altında tutulmak üzere ambulansla KYK yurduna götürdü.

Haber Merkezi 02 Kasım 2020, 11:46 Son Güncelleme: 02 Kasım 2020, 11:48 AA