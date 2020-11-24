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Koronavirüs Karantinadan çıkıp pazara gitti HES kodu sorgulamasında yakalandı yurda yerleştirildi
TÜRKİYE

Koronavirüs haberleri: Burdur'da karantinayı ihlal edip pazara giden kişi HES kodu sorgulamasında yakalandı

Karantinadan çıkıp pazara gitti: HES kodu sorgulamasında yakalandı yurda yerleştirildi

Burdur'da koronavirüs hastası ile temaslı olduğu için karantinada olması gereken M.A.E., evden çıkıp geldiği pazarda HES kodu sorgulamasında yakalandı. Polis ve zabıtanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler M.A.E., KYK yurduna götürdü. Ayrıca karantinayı ihlal ettiği için de M.A.E.'ye idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Karantinayı ihlal edip pazara giden kişi HES kodu sorgulamasında yakalandı.
Karantinayı ihlal edip pazara giden kişi HES kodu sorgulamasında yakalandı.

Burdur'da temaslı olduğu için karantinada bulunması gereken M.A.E., pazara gitti. Kalabalığa karışan M.A.E., pazar girişinde HES kodu sorgulaması sırasında polis ve zabıta tarafından yakalandı. İdari yaptırım uygulanan M.A.E., ambulansla KYK yurduna götürüldü.

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HES KODU SORGUSUNDA YAKALANDI

  • Olay, Burdur'da her salı kurulan ve kentin en büyük pazar yeri olan salı pazarında yaşandı. Temaslı olduğu için 14 gün karantinaya alınan M.A.E., bugün evden çıkıp, pazar alışverişine gitti. Pazar girişinden önlem alan polis ve zabıta ekipleri M.A.E.'ye, HES kodunu sordu. Sorguda temaslı olduğu tespit edilen M.A.E., diğer vatandaşlardan uzaklaştırıldı ve olay yerine ambulans çağrıldı. Karantinayı ihlal ettiği için M.A.E.'ye idari yaptırım da uygulandı. Daha sonra ambulansa bindirilen M.A.E., karantina sürecini tamamlaması için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde bulunan KYK yurduna götürüldü.

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Uyku sırasında oksijen seviyesi düştüğü için makineye bağlı olarak uyuyan 9 yaşındaki Ela Naz Ateş’e dünyada 70 kişide görülen Rohhad sendromu teşhisi konuldu. Aynı zamanda ottoimmün ensefalit hastalığı bulunan Ela Naz yaşam mücadelesi verirken, kızına bakmak için işinden ayrılan İngilizce öğretmeni anne Nazlı Gacar, “Kızıma bakabilmek için öğretmenliğe devam edemedim. Annem, kira geliri ile bize destek oluyordu ancak ev depremde hasara uğradığı için kiracı çıktı ve o gelirimiz de elimizden gitti” dedi.

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