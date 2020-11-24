Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Çin aşısı gönüllülere uygulanmaya başladı Aşıdan başka silahımız yok
TÜRKİYE

Koronavirüs haberleri: Çin aşısı Türkiye'de gönüller üzerinde uygulanmaya başlandı

Çin aşısı gönüllülere uygulanmaya başladı: Aşıdan başka silahımız yok

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşısı, Türkiye'de sağlık çalışanlarının ardından gönüllüler üzerinde de denenmeye başlandı. Gönüllü olarak aşı olan Prof. Dr. Sedat Altın, “Gerçekten aşı dışında şu anda bizim başka bir seçeneğimiz yok” sözleri ile aşı uygulamasına dikkat çekti. Gönüllü olarak aşı uygulamasına katılan Murat Çelik ise, “Herhangi bir tedirginliğim yok. Bizim bu virüsle tanışacağımızı düşünüyorum. Bence bu şekilde kontrollü olarak tanışmak daha doğru olacak” ifadeleri ile neden gönüllü olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Çin aşısı gönüllülere uygulanıyor.
Çin aşısı gönüllülere uygulanıyor.

Koronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı duyurunun ardından, gönüllü vatandaşların da başvuruları alınmaya başlanmıştı. 20 bin vatandaşın başvuru yaptığı açıklandı. İnaktif Sars-Cov2 aşısı toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde denenecek. Şimdiye kadar 820 gönüllü üzerinde denenen aşı için gönüllü olarak gelen 41 yaşındaki Murat Çelik ise, bir gün önce yaptırdığı antikor ve sürüntü testlerinin negatif çıkmasının ardından bugün aşı oldu. Ayrıca Göğüs Hastalıkları ve Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kemal Karapınar da gönüllü aşı olmak için bugün antikor ve sürüntü testi örneği verdi. Aşı olabilmek için hastanede bekleyenler de kameralara yansıdı.

DHA
Çin aşısı gönüllülere uygulanıyor.

Maske takmayan kadın: Çok saçma bir ceza
GÜNDEM
Maske takmayan kadın: Çok saçma bir ceza

“BU VİRÜSLE KONTROLLÜ ŞEKİLDE TANIŞMAK DAHA MANTIKLI GELDİ”

Evli 2 çocuk babası, 41 yaşındaki Murat Çelik, koronavirüs aşısı için gönüllü olarak bugün aşı yaptırmaya geldi. Hiç tereddüt etmeden bu kararı verdiğini söyleyen Çelik, “Çok iyi hissediyorum. Sürecin başlangıcından beri, hocamın bu aşıyı olup olmamamı sorduğundan beri çok isteyerek dahil oldum. Herhangi bir tedirginliğim yok. Çok da mutluyum. Bu süreç bir süre daha devam edecek ve bir şekilde bizim bu virüsle tanışacağımızı düşünüyorum. Bence bu şekilde kontrollü olarak tanışmak daha doğru olacak. İlk başta aklıma gelen buydu o yüzden dahil olmaya karar verdim. Ben insanların da eğer akıllarında varsa bu projeye dahil olmalarını istiyorum. Herkes aşı olsun. Çünkü artık bir an önce bu işi atlatıp normale dönmemiz gerekiyor. Çok sıkıntı verici oldu hakikaten. Artık eski günlerimize dönmek istiyoruz” dedi.

DHA
Korona aşısı...

“AŞIDAN BAŞKA VİRÜSÜ ÖLDÜRECEK BİR SİLAHIMIZ BİR İLACIMIZ YOK”

  • Kendisi de gönüllü olarak aşı olan Göğüs Hastalıkları ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın, herkesi gönüllü olarak aşı olmaya davet etti. Prof. Dr. Altın, “Ülkemizde özellikle faz3 çalışmaları şeklinde başlayan bir süreç içerisindeyiz. Şimdiye kadar 820 gönüllümüz aşı oldu ve bunlarda da ciddi bir yan etki gelişmediği için biz özellikle pandeminin çıkış yolu olarak aşılanmayı öneriyoruz. Gerçekten aralık ayından itibaren ülkemize 10 milyon doz aşının geleceği Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Ben de o yüzden özellikle risk grubundakilerden başlamak üzere tüm halkımızın bu illetten kurtulmak için aşılanmasını istiyorum. Çünkü gerçekten aşı dışında şu anda bizim başka bir seçeneğimiz yok” diye konuştu.
  • DHA
    Göğüs Hastalıkları ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın
  • Mevcut tedavi yöntemlerinin sadece virüs yükünü azaltmaya yönelik olduğunun altını çizen Başhekim Altın, “Virüsü öldürecek bir silahımız bir ilacımız yok. O yüzden tüm insanlığın kurtuluşu açısından aşıya çok önem veriyoruz. Biz de böyle bir imkana kavuştuğumuzdan dolayı mutlu olduğumuzu iletmek istiyorum. Halkımız korkmadan, güvenli olarak gelip aşısını yaptırabilir” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele eden doktorlar anlatıyor: Hiçbir şey yokmuş gibi davrananları görünce kendimizi kötü hissediyoruz
KORONAVİRÜS
Koronavirüsle mücadele eden doktorlar anlatıyor: Hiçbir şey yokmuş gibi davrananları görünce kendimizi kötü hissediyoruz

“HER YIL OLDUĞUMUZ GRİP AŞISI GİBİ DÜŞÜNMEK LAZIM”

Göğüs Hastalıkları ve Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kemal Karapınar da aşı olabilmek için bugün sürüntü ve antikor testi örneği verdi. Sonuçları negatif çıktığında aşı olacak Karapınar, herkesi aşı olmaya davet etti. Karapınar, “Hiç tereddüt etmedim. Sonuçta hep aklımızdaydı. Biz her yıl zaten grip aşısı oluyoruz. Ailemizde zatürre aşısı vurduruyoruz açıkçası. Böyle bir aşı çalışması olduğunu duyunca da hiç tereddüt etmedim açıkçası. Dün duydum, bugün geldim gönüllü oldum. Bu aşının yararlı olacağını düşünüyorum. En azından böyle bir çalışmada olmam gerekiyordu bir sağlık çalışanı olarak. Örnek bir vatandaş olmam gerekiyordu. Bu aşı inaktif aşı olduğu için, yani her yıl olduğumuz grip aşısı gibi düşünmek lazım. Onun benzeri bir virüs aşısı olacak. O yüzden tereddüt etmemek lazım” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Turist rehberi gibi muhtar

Turist rehberi gibi muhtar

​3 dil biliyor, 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor.
Siirtli kaşif uçan araba yaptı

Siirtli kaşif uçan araba yaptı

​İlk denemede uçan arabanın ismi 'Ayyıldız' oldu.
Demirtaş 6-7 Ekim olaylarını nasıl provoke etmişti?

Vazife addediyoruz

Vazife addediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı.

Sonrasında<br>'eyvah' yetmez

Sonrasında
'eyvah' yetmez

​Kadına şiddet ile ilgili Bakan Soylu'dan önemli mesaj.

Kaçak alkol vakalarını bitirecek buluş

Kaçak alkol vakalarını bitirecek buluş

​DNA sayesinde damladan üreticiye kadar iz sürülebiliyor.

BDDK'dan normalleşme adımı

BDDK'dan normalleşme adımı

​Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı.

Peş peşe gelen şikayetler kafaları karıştırıyor.
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor

​1 Aralık'ta uygulamaya girecek, denetimler başlayacak.

GRAFİKLİ- Fas ile Polisario Cephesi arasındaki
Dünya

GRAFİKLİ- Fas ile Polisario Cephesi arasındaki "Batı Sahra Sorunu" 45 yıldır çözülemiyor

Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nı geçişlere kapatılması 1975 yılından bu yana konu olan "Batı Sahra Sorunu"nu yeniden gündeme getirdi. İspanyol işgaline karşı 1973'te kurulan Polisario Cephesi, sömürgecileri bölgeden çıkarmak için isyan başlatarak silahlı bir güç haline geldi. Batı Sahra halkını temsil ettiğini öne süren Polisario Cephesi, bölgenin bağımsızlığı için ilk fırsatı Uluslararası Adalet Divanı'nda elde etti. 1975 yılında toplanan Uluslararası Adalet Divanı, Batı Sahra halkının "kendi kaderini tayin etme hakkı" olduğunu ilan etti. 14 Kasım 1975'te İspanya'nın Sahra bölgesindeki sömürgesini sona erdiren anlaşma imzalandı. Batı Sahra'nın kuzey ve orta bölgesini Fas geri alırken, güney bölgesi Moritanya'ya iade edildi. Fakat Fas ve Batı Sahra arasında Polisario Cephesi sebebiyle yaşanan sorunlar son bulmuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı: Vazife addediyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı: Vazife addediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
Ali Ece'den dikkati çeken yorum: Fenerbahçe'yi izliyorsa üzülüyordur
Spor

Ali Ece'den dikkati çeken yorum: Fenerbahçe'yi izliyorsa üzülüyordur

Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Ali Ece, "Erol Bulut, Samatta ve Cisse yerine Vedat Muriqi gibi santrforu tercih ederdi" yorumunda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.