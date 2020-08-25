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Koronavirüs haberleri: İngiliz ilaç firması AstraZeneca koronavirüse karşı sentetik antikor ilacının denemelerine başladı

İngiliz ilaç devi AstraZeneca koronavirüse karşı sentetik antikor ilacının denemelerine başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken İngiliz ilaç devi AstraZeneca, virüse karşı sentetik antikor ilacın birinci faz klinik denemelerinin başladığını duyurdu. İlaç firması gönüllü olan ilk deneklere ilk dozların verildiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıkladı.

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İLK DOZ DENEMELERİ VERİLDİ

  • AstraZeneca'dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı sentetik antikor ilacının birinci faz klinik denemeleri kapsamında gönüllülere ilk dozların verildiği aktarıldı.
Açıklamada, önleyici ve tedavi edici özelliklere sahip olacağı düşünülen potansiyel ilacın iki monoklonal antikorun kombinasyonundan oluştuğu belirtildi.

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İngiltere'de 18-55 yaşlarında 48 sağlıklı gönüllü üzerinde gerçekleştirilen ilk klinik denemelerde, ilacın güvenliği ve nasıl işlediği, vücudun ilaca vereceği direnç konularına odaklanılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, potansiyel ilacın Kovid-19 tedavisinde bir dönüm noktası olacağı değerlendirmesi de yapıldı.

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