Koronavirüs bıraktığı hasarlara dair yeni bir araştırma: New York'taki bir hastanede Covid-19 hastalarının yarısı diyalize bağlandı

Diyalizde olan bir Covıd-19 hastası.

Koronavirüs ile ilgili yapılan her yeni araştırma ile sebep olduğu farklı bir rahatsızlık ortaya çıkıyor.

Koronavirüsün böbreklere saldırdığına ve ciddi şekilde zarar verdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı.

Yeni bir rapora göre, New City Hastanesi'nde Covid-19 hastalarının neredeyse yarısında akut böbrek hasarı görüldü.

Araştırmacılar, bu hastaların beşte biri için hasarın o kadar şiddetli olduğunu ve hemen diyalize ihtiyaç duyduklarını keşfetti.

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Bununla birlikte, yüzde 80'inden fazlasında organlarla ilgili herhangi bir geçmiş problemi yoktu.

4 bin hasta incelendi

Rapor için ekip, 24 Şubat - 30 Mayıs tarihleri arasında New York'taki Sina Dağı Sağlık Sisteminden geçen yaklaşık 4 bin kişiye baktı.

Araştırmacılar, hastanın böbrek hastalığı olma şansını derecelendiren KidneyIntelX adlı yapay bir zeka aracı kullandılar.

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Sonuçlar, hastaların yüzde 46'sının böbreklerin başarısız olduğu ve atıkları filtreleyemediği zaman ortaya çıkan sevimli bir böbrek hasarı geliştirdiğini gösterdi .

Böbrek yetmezliği olan hastaların yüzde 17'sinde diyaliz gerekti.

Hastaların çoğunda (yüzde 82), yüzde 18'e kıyasla böbrek problemi öyküsü yoktu.

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