Koronavirüs bıraktığı hasarlara dair yeni bir araştırma: New York'taki bir hastanede Covid-19 hastalarının yarısı diyalize bağlandı

Koronavirüs ile ilgili yapılan her yeni araştırma ile sebep olduğu farklı bir rahatsızlık ortaya çıkıyor.
Koronavirüsün böbreklere saldırdığına ve ciddi şekilde zarar verdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı.
Yeni bir rapora göre, New City Hastanesi'nde Covid-19 hastalarının neredeyse yarısında akut böbrek hasarı görüldü.
Araştırmacılar, bu hastaların beşte biri için hasarın o kadar şiddetli olduğunu ve hemen diyalize ihtiyaç duyduklarını keşfetti.
KORONAVİRÜS
Koronavirüse dair yeni bir araştırma: Virüsten kurtulanlar da psikiyatrik bozukluklara rastlanıyor
Bununla birlikte, yüzde 80'inden fazlasında organlarla ilgili herhangi bir geçmiş problemi yoktu.
4 bin hasta incelendi
Rapor için ekip, 24 Şubat - 30 Mayıs tarihleri arasında New York'taki Sina Dağı Sağlık Sisteminden geçen yaklaşık 4 bin kişiye baktı.
Araştırmacılar, hastanın böbrek hastalığı olma şansını derecelendiren KidneyIntelX adlı yapay bir zeka aracı kullandılar.
KORONAVİRÜS
Kovid-19'un seyrini kan grubu ile ilişkilendiren yeni bir araştırma açıklandı
Sonuçlar, hastaların yüzde 46'sının böbreklerin başarısız olduğu ve atıkları filtreleyemediği zaman ortaya çıkan sevimli bir böbrek hasarı geliştirdiğini gösterdi .
Böbrek yetmezliği olan hastaların yüzde 17'sinde diyaliz gerekti.
Hastaların çoğunda (yüzde 82), yüzde 18'e kıyasla böbrek problemi öyküsü yoktu.
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Yeni araştırmada ortaya çıktı: Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil
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Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkili olmaya devam ederken Çin'den korkutucu bir açıklama daha geldi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 250 bin 971'e ulaştı.
Koronavirüs nedeniyle 504 bin 520 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 558 bin 254 kişi ise iyileşti.
DSÖ'den dün 'Covid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi' uyarısı gelmişti.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 salgınına ilişkin olarak En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz. dedi.
Birçok ülke bazı ilerlemeler kaydetmiş olsa da küresel olarak pandemi aslında hızlanıyor. diyen Ghebreyesus, dünyanın salgınla birlikte çok şey kaybettiğini ama umudun kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.
Dünyada bu gelişmeler yaşanırken Çin'deki bilim insanları, dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti.
Domuzlarda tespit edilen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı. Araştırmacılar virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişe ediliyor.
Mevcut haliyle de insanlar arasında kolayca yayılabilecek özellikler taşıyan virüsün yakın bir şekilde takip edilmesi gerektiği açıklandı.
Açıklamanın en endişe veren tarafı ise bu virüsün yeni bir virüs türü olduğu ve insanların bu virüse karşı bağışıklığının olmadığı.
Yeni ve ölümcül bir grip dalgası ihtimali, koronavirüs pandemisi sırasında bile bilim insanlarının yakından takip ettiği bir konu.
Son grip pandemisi olan domuz gribi 2009'da Meksika'da ortaya çıkmıştı. Çok sayıda insanın hastalanmasına ve ölmesine sebep olan bu salgın da dünyada büyük korku yaratmıştı.
Virüs korkulandan daha az kişiyi öldürmüştü. Özellikle yaşlılar arasında ölüm oranı beklenenden daha düşüktü.
Bunda, virüsün uzun yıllar önce görülen bir virüs türüne benzerlik taşıması nedeniyle yaşlıların bağışıklık kazanmış olmasının payı olduğu düşünülüyor.
Vatan gazetesinin haberine göre 2009'da ortaya çıkan AH1N1pdm09 adlı domuz gribi, yıllık grip aşılarına dahil ediliyor.
Çin'de tespit edilen bu yeni virüs de 2009 virüsüyle benzerlik gösteriyor.
G4 EA H1N1 adlı verilen yeni virüs, insanların solunum yollarında çoğalabiliyor.
Virüsün Çin'deki domuz endüstrisinde çalışan kişilere bulaştığını gösteren kanıtlar da bulundu.
Mevcut grip aşıları bu yeni türe dair koruma sağlamıyor. Fakat ihtiyaç haline üzerlerinde oynama yapılarak buna koruma sağlamaları mümkün.
İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nden Kin-Chow Chang, yeni virüsün henüz büyük bir tehdit oluşturmadığını fakat bunu yakından takip etmek gerektiğini söyledi.
Dünyadan bilim insanları koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar.
Koronavirüs için geliştirilecek aşının önce hayvanlar üzerinde denenip olumlu sonuç alınması gerekiyor. Aşı adayları daha sonra gönüllü insanlar üzerinde deneniyor.
Birçok aşı çalışmasında hayvan deneyleri başarıyla gerçekleşti, deneylerin ikinci ve üçüncü safhalarına geçildi.
Çin'den dün de koronavirüs aşısıyla ilgili umut veren bir gelişme bildirilmişti.
Çin’de deneme sürecinde devam eden Covid-19 aşısının Çin Halk Kurtuluş Ordusunda kullanılmaya başlandığı bildirildi.
Çin’in aşı üretici şirketlerinden Kangşinuo Biologics (CanSino Biologics), Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) bünyesindeki tıbbi araştırma enstitüsü tarafından ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının, askeriyede kullanılması konusunda ülkedeki en yüksek askeri liderlik mekanizması olan Çin Merkezi Askeri Komisyonundan (CMC) birkaç gün önce onay alındığını açıkladı.
Bu onayın bir yıl için geçerli olacağını kaydedilerek, Ad5-nCoV adlı aşının daha önce yurt içi ve yurt dışında yapılan insanlı klinik deneylerde başarılı olduğunu, aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını bildirdi.
Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
Bilim insanlarından kötü haber: Salgına yol açacak yeni bir virüs ortaya çıktı!
Çin'de çıkan koronavirüs salgını sonrasında bir pandemi potansiyeli olan virüs daha tespit edildi. Bilim insanları domuzlardan bulaştığı belirtilen virüsün yayılmasından korkuyor. Çin'de yapılan araştırmada virüsün mutasyona uğrama ihtimalinden de bahsedildi.