Koronavirüs Pfizer Kovid-19a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı
TÜRKİYE

Pfizer Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ve ağız yoluyla alınan antiviral ilacın üretimi ve dağıtılması için İlaç Patent Havuzu (MPP) ile gönüllü lisans anlaşması imzaladığı açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Koronavirüs ilacında son gelişme: Pfizer anlaşmayı imzaladı
Arşiv

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan uluslararası sağlık kuruluşu Unitaid'in sözcüsü Herve Verhoosel, Pfizer'ın bir süredir üzerinde çalıştığı PF-07321332 isimli ağız yoluyla alınan ilaca ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Kovid-19'a karşı geliştirilen bu ilacın jenerik üretimi için Pfizer'ın MPP ile bugün "gönüllü lisans anlaşması" imzaladığını duyuran Verhoosel, "Bu anlaşma MPP'ye, araştırma aşamasındaki ilacın ek üretimi, dağıtılması ve kaliteli genel ilaç üretici firmalara alt lisans verilip küresel çapta ilaca daha fazla erişimin sağlanması alanlarında kolaylık sağlayacak." dedi.

Verhoosel, bu sayede alt lisans alan ilaç üreticisi firmaların, ağız yoluyla kullanılacak Kovid-19 ilacını 95 ülkeye tedarik edebileceği ve ilk etapta dünya nüfusunun yüzde 53'ünün ilaca erişim sağlayabileceğini kaydetti.

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Jenerik üretim için ilk lisans anlaşması

Pfizer'ın, bu ilacın düşük gelirli ülkelere satışından telif ücreti almayacağını belirten Verhoosel, "Söz konusu anlaşma, bu ilacın jenerik üretimine verilen ilk lisans anlaşmasıdır. Kovid-19 ile mücadeledeki bu yeni aracın ilk adımda düşük ve orta gelirli ülkelere ulaşmasını temin etmek son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

Verhoosel, PF-07321332 ilacının, HIV ve Hepatit C tedavisinde kullanılan düşük dozlu antiviral ritonavir ile alınması gerektiğini hatırlattı.

Yeni Kovid-19 ilacının virüsle mücadelede dönüm noktası olabileceğine vurgu yapan Verhoosel, "Unitiad olarak ilaç firmalarına, pandemiyle mücadeledeki tüm araçlara küresel erişim sağlanması yolunda kararlılıklarını sürdürme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Pfizer, Kovid-19'a karşı ağız yoluyla alınan antiviral ilacın klinik testlerine mart ayında başlamıştı.

Proteaz inhibitörleri sınıfına dahil olan ilacın, Kovid-19'un insan hücrelerinde çoğalmasına olanak sağlayan enzimi engellemesi öngörülüyor.

Düşük dozlu antiviral ritonavir ile kullanımının, metabolizmayı yavaşlatarak bu ilacın vücutta daha fazla kalmasını sağlaması, böylece virüsle mücadelede etkinliği artırması bekleniyor.

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